快訊／立委集體收賄醜聞！　蘇震清、辦公室主任余學洋遭羈押禁見

▲立委蘇震清涉嫌收賄2000萬，法院4日裁定羈押禁見。（圖／記者游宗樺攝）

記者羅志華／台北報導

民進黨籍立委蘇震清，國民黨籍立委陳超明、廖國棟，以及時力黨主席徐永明等人，涉嫌收受前太流董事長李恆隆賄賂，向政府官員施壓，檢調於1日大規模約談後，向法院聲押「4立委1主席」創下台灣司法紀錄，北院1、2日分別裁定陳唐山、趙正宇交保後，4日裁定蘇震清及辦公室主任余學洋羈押禁見，而其餘則仍在開庭中。

檢方偵辦本件國會集體弊案，創下台灣司法史上，首次聲押多名現任立委紀錄；前民進黨立委薛凌曾於2007年間，因涉及陽信貸款弊案遭士林地檢聲押，最後法院裁定1千萬交保。

檢調在長期蒐證、密集開會後，懷疑前太流公司董事長李恆隆，為爭奪SOGO經營權，涉嫌自2013年起，分別行賄蘇震清、陳唐山，陳超明、廖國棟，徐永明等5名現、卸任立委，由立委們利用質詢、審預算、舉辦公聽會等職權，施壓經濟部官員，要求變更《公司法》相關規定，或是直接撤銷最大股東、遠東集團的增資登記。

李恆隆涉嫌透過曾任蘇震清辦公室顧問主任的郭克銘，向蘇震清行賄2千萬元，而徐永明也在檢調監聽下，被查出疑似收了2百萬元；郭克銘另外受殯葬業者陳明瀚、鍾克信委託，請趙正宇幫忙施壓，爭取將名下的土地劃出陽明山國家公園外，後來果真順利劃出，檢調也在7月31日的搜查中，在趙正宇家中查獲現金逾920萬元。

這宗「史上最大立委涉貪弊案」爆發後，時代力量率先停止徐永明職權，蘇嘉全也因姪子蘇震清涉貪，請辭總統府秘書長獲准，民進黨廉政會也決議，只要蘇震清遭裁定羈押，就立刻停權。

由於被告人數多、資料複雜，台北法院強制處分庭於1日看卷，2日進行「馬拉松式訊問」從下午一路問到半夜，於1、2日分別裁定，前民進黨立委陳唐山50萬交保、無黨籍立委趙正宇100萬交保，趙辦主任林家麒羈押禁見後，3日又緊接著訊問，就是要盡快確認其餘被告是否有羈押必要。

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