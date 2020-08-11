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再談白目說！陳時中：阿札爾不是來交換禮物　「午餐會」提助台購買疫苗

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記者洪巧藍／台北報導

美國衛生部部長阿札爾訪台，有學者認為沒有談妥疫苗「根本白來」，衛福部長陳時中不但撂下重話「這樣問就太白目」，後來又進一步解釋，友邦並非為「交換禮物」而來，而是建立國家關係，有國際參與經驗者說出這樣的話，真的就是白目。他也透露，中午和阿札爾用餐有針對兩國醫藥衛生合作交換意見，其中一項就是美方如何協助台灣早期購買疫苗。

▲▼美國衛生部長阿札爾赴台大公衛學院發表公開演講_陳時中,張上淳(圖／記者徐斌慎攝)

▲美國衛生部長阿札爾赴台大公衛學院發表公開演講，衛福部長陳時中。(圖／記者徐斌慎攝)

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阿札爾昨日中央流行疫情指揮中心簽署合作備忘錄的記者會中針對疫苗議題回應，未來會把相關產品以公平的方式提供給國際社會，被台灣學者解讀為「疫苗沒有談妥」，更直言「根本是白來」。相關回應讓陳時中受訪說出，「這樣問就太白目了！」

▲▼美國衛生部長阿札爾到台大公衛演講 手扶口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲美國衛生部長阿札爾今天下午到台大公衛演講。（圖／記者屠惠剛攝）

陳時中下午赴台大公衛參與阿札爾演說，進一步針對白目說法做出解釋，他說，友邦來不是為了交換禮物，而是建立國家關係，不能用單一目標來看。這如果是毫無國際觀的人講，也就算了，有國際參與經驗的人這樣說，真的就是白目。

另有前官員提及，阿札爾來台不值得歌功頌德，陳時中回應，台灣在國際處境困難大家都瞭解，要怎麼樣在國際突破困境，必須和各個友台友邦建立良好關係，每一份助力都是我們希望，更何況美國這樣在世界上的強權，能夠建立好的關係，不管醫藥衛生合作，或者台灣醫藥發展，都有重要性，國際關係也有突破。

▲▼美國衛生部長阿札爾赴台大公衛學院發表公開演講,陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中（中）走進演講會場。（圖／記者屠惠剛攝）

陳時中今（11）日中午與阿札爾用餐，談到四大面向合作包含，第一、未來和美國CDC針對新興傳染病建立長久合作關係，第二、APEC活動時我方有幾個疫苗與數位醫療提案，希望美國和台灣一起支持倡議；第三、未來這樣國際組織，IHR等既有國際組織，行程更密切合作關係，協助台灣參與既有國際組織；第四、在美方有投資的疫苗公司內，如何協助我方早期購買，這幾個議題都需要繼續和AIT密切聯繫，尋求更多進展。

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