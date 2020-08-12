蘇震清涉收賄遭民進黨停權3年　蔡其昌透露：蔡英文臉都很臭

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委蘇震清因涉嫌收賄遭羈押禁見，民進黨廉政委員會11日晚間召開臨時會，認定蘇震清對於2千萬借貸關係說不清楚，決定將蘇震清停權3年，蘇震清的中常委資格確定不保。對此，立法院副院長蔡其昌12日透露，總統蔡英文會生氣是一定的，雖然沒有聽到蔡總統罵人，但是事情發生後，「我看到她的臉都很臭」。

針對蘇震清涉入SOGO公司經營權之爭，民進黨廉政會11日晚間召開臨時會，決議將蘇震清予以停權3年之處分。民進黨廉政會主委邱駿彥表示，未來將視案情做進一步處置，依廉政條例最重可討論除名，此案仍持續進行研議中。

對此，蔡其昌12日上午接受廣播節目專訪時表示，蔡英文生氣是一定的，總統對於這種事情都會很生氣，蔡其昌也透露，雖然沒有聽到蔡總統罵人，但是事情發生後，「我看到她的臉都很臭」。

主持人周玉蔻則質疑，蘇震清在2020年立委選舉前就爆發很許多爭議，民進黨為何選擇縱容。蔡其昌解釋，民進黨當初在決策時，並不知道後面會發生這些事情，而且蘇震清當時也向黨中央解釋，認為自己禁得起考驗，絕對沒有問題。

蔡其昌指出，站在政黨運作的角度，必須要有一套制度，不然就會流於各說各話或鬥爭。民進黨黨章及相關規定都有標準制度，例如黨廉政委員會11日決議將蘇震清停權3年，就是透過制度性來處理，「每個政黨都有制度，沒有按照制度走就會流於鬥爭」，他認為不能標準不一。

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