快訊／阿札爾弔唁李登輝　親筆字條：民主遺產將持續推進台美關係

記者陶本和／台北報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）訪問台灣行程進入尾聲，在台最後一天的早上，他親赴台北賓館弔唁前總統李登輝；他雖然沒有受訪，但也親筆留下字條，強調李登輝的民主遺產，會持續推進台美關係。

▲美國衛生部長阿札爾赴北賓弔唁李登輝 。（圖／記者屠惠剛攝）



阿札爾在11日下午，於台大公衛學院發表演說時，特別緬懷李登輝，稱讚他是「偉大英雄」，其建立的民主遺產為台灣的眾多成就奠定堅實基礎，使台灣在自由、經濟、乃至於公共衛生領域均處於領導地位。

阿札爾表示，李登輝不僅是台灣歷史上的偉人，也是亞洲及全球邁向民主更寬廣之路的哲人。他說，李登輝在美國取得博士學位，對美國也充滿熱愛，他傳承給後世的，不僅是政治自由，貢獻對今日台灣跟全球人民有深遠影響。他表示，李登輝所建立的民主遺產，使台灣不僅在自由、經濟成長，乃至於公共衛生領域均處於領導地位。

阿札爾上午親赴台北賓館向李登輝致意，他親筆留下字條，「李登輝總統的民主遺產，將持續推進台美關係」（President Lee's democratic legacy will forever propel the U.S.－Taiwan relationship forward.）。

▼美國衛生部長阿札爾赴北賓弔唁李登輝。（圖／記者呂佳賢攝）

