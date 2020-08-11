阿札爾坦承發音失誤、無意冒犯　確信蔡英文不在意

▲總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）

記者黃巈禾／台北報導

對於被國民黨指控，10日與總統蔡英文會面時，將「蔡總統」講成「習總統」，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）11日坦承，當時他發音失誤，但很確定蔡英文並沒有感到冒犯。

據《中央社》報導，阿札爾表示，他在致詞時提到蔡總統5次，其中一次意外發音失誤，但他很確定，蔡總統並未感到冒犯，因為他是無意的。

阿札爾在專訪中提到，來台成功傳達3項訊息，包括美台共享民主、開放、透明等價值，在開放透明方面，台灣是公衛保健體系典範，國際社會尤其是世界衛生組織（WHO），需善用台灣的經驗。





▲美國衛生局長阿札爾與衛福部長陳時中簽下「醫衛合作瞭解備忘錄」。（圖／疾管署提供）

同時，阿札爾強調，對他來說很重要的一點是，美國站出來，並讓各界認識到，無論在安全、經濟，或衛生保健等議題，「美國是台灣的朋友、夥伴」，而美台友誼立基於民主、透明、開放等共享價值。

阿札爾來台，是台美1979年斷交以來最高層級的官員，被視為台美40年來關係最好的時刻。他9日飛抵台北松山機場，其搭乘美國空軍C-40B行政專機，漆有美國國旗，象徵美國官方身份正式訪問，具重要意義。

▲副總統賴清德與阿札爾午宴。（圖／總統府提供，下同）

阿札爾10日除了會晤總統蔡英文，也與衛福部長陳時中簽訂「醫衛合作瞭解備忘錄」。「醫衛合作瞭解備忘錄」除了提高行政層級由台美衛生部簽署外，更將合作範圍擴大，含括全球衛生安全、傳染病防治、公衛實驗室、慢性病防治及健康促進、婦幼及青少年健康、環境及職業健康、菸害防制、健康不平等、數位健康、藥物濫用、健康傳播及衛生人力等領域。

阿札爾11日上午與外交部長吳釗燮展開「台美雙部長會談」，他表示，很榮幸代表美國總統川普來台，肯定台灣的公衛領導地位，並呼籲疫情流行期間「國際組織不應淪為政治場域」。他11日中午與副總統賴清德午宴，下午則到在台灣大學公共衛生學院公開演講。

▲美國衛生部長阿札爾到台大公衛演講。（圖／記者屠惠剛攝）

阿札爾訪台三天，他在12日、最後一天的行程安排上，上午9時將前往台北賓館弔唁已故的前總統李登輝，上午10時參訪五股口罩工廠，下午1時搭乘專機離台。

▲阿札爾搭乘的行政專機，機尾漆有美國國旗。（圖／記者莊喬迪攝）