廖國棟財產曝光　13年來新增3筆土地12筆房產　債務也翻倍

▲國民黨立委廖國棟涉收賄移送北檢偵訊。（圖／記者游宗樺攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委廖國棟涉嫌收賄介入SOGO經營權之爭，其他涉案人包括現任民進黨立委蘇震清、無黨籍立委趙正宇，前立委、時代力量黨主席徐永明、國民黨立委陳超明等。根據最新一期監察院廉政專刊財產申報顯示，廖國棟擁有7筆土地、15筆房屋，相較13年前增加了3筆土地及12筆房屋，不過債務也增加了1千7百多萬元。

廖國棟與蘇震清、陳唐山、徐永明、陳超明等5名前後任立委，疑涉收太流公司前董事長李恆隆10多萬元到上千萬元等金額，利用職權施壓經濟部會變更法條或重新撤銷增資登記。廖國棟1日凌晨被移送北檢時，不發一語，手拿黑色包包遮臉，狂躲媒體鏡頭。

▲國民黨立委廖國棟涉收賄移送北檢偵訊。（圖／記者游宗樺攝）

根據監察院廉政專刊第158期（109年3月31日出版），廖國棟在不動產土地部分擁有7筆土地，6筆在台東縣，1筆在新北市林口區，總價值超過2077萬元；建物則有15筆，其中4筆在台東縣，其他11筆都位於林口，總價值2億5630萬元。

存款部份，廖國棟申報共296萬2088元，有價證券的股票部分（以面價10元計算）則有4萬3280元；債務部分有4032萬8740元。

▲▼廖國棟財產申報。（圖／翻攝自監察院廉政專刊第158期，點圖放大）

不過，根據2007年廖國棟的立委財產申報資料則顯示，他當時的存款為22萬7935元，分成四個帳戶，其中三個活存帳戶戶名是他本人；另一個活存帳戶戶名是他的太太，那時候申報的金額為4萬2172元。股票方面，廖國棟申報太太持有兩種類，一為五鼎生技，另一為萊德科技，2007年申報的總價額為4萬7040元。當時債務則有2321萬6793元。

至於不動產部分，2007年廖國棟夫妻在台東東河鄉、成功鎮、台東市共有四筆土地；另在成功鎮大同路、台東市四維路與永樂路共有3筆房屋。

▼廖國棟2007年財產申報。（圖／翻攝自監察院公職人員財產申報專刊第146期，點圖放大）

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