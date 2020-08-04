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川普質疑「郵寄投票是詐欺」喊告內華達州　拜登批：赤裸裸的謊言！

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▲▼ 美國總統川普,美國前副總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前副總統拜登（左）砲轟，現任總統川普（右）質疑郵件投票是「赤裸裸的謊言」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

由於新冠肺炎持續蔓延，美國多州為了防疫考量，擴大「郵寄投票」（mail-in ballots）實施範圍。但是，總統川普多次質疑其公正性，7月30日甚至為此提議延遲大選。他3日提及最新通過法案、將全面實施郵寄選票的內華達州時表示，此舉是「非法的深夜政變」，揚言起訴。

有鑑於疫情肆虐，內華達州議會2日通過法案，向所有選民發送郵寄投票。民主黨籍的州長西蘇拉克（Stephen Sisolak）已經簽署通過，促使內州成為第7個全面實施的州，他說，「在這場全球疫情大流行之際，我曾承諾，將盡其所能讓內華達人在即將到來的11月大選安全投票」。

川普推文痛批內華達州的法案是「非法的深夜政變」，並在白宮記者會上表示，政府已經準備提告，「我們將會起訴內華達州，而且已經在處理了，我們很有可能明天就會提交某些文件」。他放話可以動用行政命令，但沒有透露具體細節 ，僅說「我們還沒有到那（種程度）」。

▲美國,俄亥俄州,克里夫蘭,郵寄投票,mail-in ballots。（圖／達志影像／美聯社）

▲由於疫情持續蔓延，美國許多州都尋求擴大郵寄投票。圖為俄亥俄州克里夫蘭選民的郵寄投票。（圖／達志影像／美聯社）

《路透社》指出，猶他州、科羅拉多州、夏威夷州、奧勒岡州、華盛頓州已經全面透過郵寄方式完成投票，加州與佛蒙特州今年也因疫情採此決定。內華達州6月初選前向選民寄送選票，鼓勵居民不要冒險親自投票，州內大多投票所也關閉，導致民眾必須等待很久才能投票，拉斯維加斯甚至有人等了7小時。

雖然專家指出，包括郵寄投票等任何形式的選民詐欺都非常罕見，但川普仍屢次質疑，「我不認為郵局準備好應付這樣的事」。他30日在推特再度表達看法，拋出延後總統大選的想法，但卻招致兩黨抨擊，因為只有國會有權力這麼做。

拜登（Joe Biden）於3日表示，川普盡其所能利用疫情達到政治目的，全都只是為了讓大眾從個人失敗上分散注意力，「他建議我們應該延遲選舉，滿口赤裸裸的謊言，說著郵件投票是場詐欺又多麼可怕」。

川普的競選團隊公關主任墨托（Tim Murtaugh）回應，總統「正確地呼籲（大眾）關注一個明顯的事實」，也就是全面郵寄投票會導致「惡夢般的選舉場景」，「拜登與激進左派正在激發恐懼，他們利用疫情危機嚇唬選民，讓選民在選舉日待在家」。

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