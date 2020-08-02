拜登顧問警告：繼香港之後　中國下一個目標是「台灣」

▲美國前副總統拜登的高級外交政策顧問布林肯（Antony Blinken）指出，繼香港之後，中國的下一個目標可能就是台灣。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國前副總統拜登（Joe Biden）的高級外交政策顧問布林肯（Antony Blinken）於7月31日表示，如果中國發現，可以日益加大對於香港的控制，卻不用承擔任何後果，也許下一個目標就是台灣。他說，拜登將挺身捍衛台灣民主。

布林肯31日接受《彭博》電視採訪時指出，中國越來越明目張膽，如果發現能夠日益嚴格控制香港，卻不必付出任何代價，或許接下來就會尋求改變台灣現狀，「如果中國接收到『不受懲罰』的信號，人們擔心的是，中國也許會認為可對台灣採取相同做法」。

布林肯也曾經任職副國務卿。他說，拜登將「曝光北京試圖干預的努力，加強防衛台灣的民主」，但也指出，「諷刺的是，美中如何處理此事，台灣在過去幾十年裡一直都是成功案例」。

布林肯認為，總統川普粗暴對待、弱化盟友，放棄人權價值，貶低民主，甚至「幫助中國推動關鍵戰略目標」，導致美國陷入「戰略虧損」，如今也難以對抗北京。他指出，這是美國必須擺脫的第一個困境，遏止中國的第一步就是鞏固盟友。

隨著美、中關係降到冰點，對於北京的立場與政策成為2020年總統大選主戰場。川普與拜登都提出不同做法，較量誰的態度更為強硬。川普批評，拜登對於中國太過軟弱，將會是個糟糕的談判者。

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