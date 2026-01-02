委內瑞拉港口被炸　馬杜洛喊「願跟美國對話」：何時何地都行

▲委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）1日受訪時表示，願與美國就毒品走私和石油議題展開對話，無論何時、何地、何種方式都可以，「如果他們想認真討論打擊毒品走私的協議，我們已經準備好了」。

BBC、Axios等報導，馬杜洛稱他與總統川普在去年11月21日的通話很愉快，但在那之後的情勢發展並不令人愉快。

川普政府近3個月來在國際水域展開的大規模軍事打擊行動極為強悍，至今逾30艘疑似走私毒品船隻遇襲，造成超過110人喪生。就在近期，川普表示，美國鎖定委內瑞拉境內碼頭區域發動攻擊，引發重大爆炸；據信這起爆炸由CIA無人機空襲造成，若屬實將是美國首次對委內瑞拉境內目標發動已知軍事行動。

令人關注的是，針對傳聞美方派無人機炸毀委國港口設施一事，馬杜洛既未證實也沒有否認，只說「這可能是我們幾天後會討論的話題」來迴避記者的提問。

在此之際，美國持續打擊委內瑞拉受制裁油輪，並在去年12月10日扣押一艘油輪，委國批此舉為「國際海盜行為」，後來美國又扣押另一艘油輪，並追緝第3艘油輪。美國並未提供任何證據證明其打擊的船隻載有毒品，但美國南方司令部堅稱，情報顯示這些船隻沿著已知毒品走私路線航行，且從事毒品走私活動。