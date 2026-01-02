▲日本「千年一遇美少女」國民女星橋本環奈。（圖／翻攝IG／kannahashimoto.mg）

記者葉國吏／綜合報導

日本「千年一遇美少女」國民女星橋本環奈在2026元旦運勢爆棚！她參加《猜謎$百萬富翁》過關斬將，還抱走1000萬日圓（約台幣200萬）獎金，讓網友們忍不住高呼「運氣也太好了吧！」

橋本環奈新年運勢爆棚 猜謎節目重磅復活

橋本環奈在2026年新年第一天，就在富士電視台復活的經典益智節目《猜謎$百萬富翁》（クイズ＄ミリオネア）上大放異彩。這次節目睽違13年重新開播，並邀請「嵐」成員、主持人二宮和也（Kazunari Ninomiya）坐鎮，來賓還有菊池風磨、ano、室剛等多位藝人一起同場較勁。沒想到，橋本環奈成為首位挑戰者就一路連過12題，最終還搶下節目史上首位拿滿獎金的紀錄。

千萬大獎強運女神 最難冷知識也難不倒

最刺激的時刻出現在最後一題：「直到1897年，東京成為日本人口第一之前，哪個縣市曾是人口最多的？」選項有新瀉縣、愛知縣、廣島縣、熊本縣。橋本環奈一度猶豫，還使出「電話求助」，聯繫了最近合作《不良醫生》電視劇的同事大谷亮平（Ryohei Otani）、許豐凡（Fonvan Xu），但兩人也不確定答案。最後，她憑直覺選擇新瀉縣，現場氣氛緊張到最高點。

當二宮和也確認她答對，並遞上印有1000萬日圓的支票時，全場歡聲雷動，橋本環奈自己也呆住，完全不敢相信。主持人二宮和也當場大讚她的判斷力「簡直逆天」，還笑稱這樣的好運真的太罕見。

橋本環奈分享喜悅 網友熱烈討論新年最強話題

節目播出後，橋本環奈隨即在社群網站發文，透露自己還沉浸在驚喜與不可思議中，錄影時緊張到手心狂流汗。她還說會把獎金跟《不良醫生》劇組夥伴們分享，感謝大家的辛勞。她開玩笑表示原本想跟家人一起看現場轉播，結果親戚小孩都在忙著玩瑪莉歐賽車，讓她哭笑不得。

ミリオネア、

1000万円獲得、、、✨

ヤバすぎました????

収録の緊張感すごかったです笑

ムロさん収録押してすみません笑 — 橋本環奈 (@H_KANNA_0203) January 1, 2026

當晚節目於日本晚間6點播出，收視率爆表，網路上立刻湧現大批討論。大家直呼：「紅白主持完秒贏千萬，2026最強開場！」、「新瀉縣冷知識也能答對，環奈的腦袋超級靈光」、「原本以為只是宣傳新戲，沒想到認真拚命，真的太帥」、「在二宮和也的壓力下還能堅持直覺，這心理素質太強了」、「看到她答對時的驚訝表情，真的超可愛」、「1000萬日圓會不會都拿去買啤酒啦？」大家把橋本環奈封為新年最強運女神。