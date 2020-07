川普試水溫想延後大選…遭兩黨罵爆　改口「不願延遲」！

▲美國總統川普建議延後總統大選。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合報導

在多項民調落後敵手的美國總統川普再次語出驚人,他30日透過推特「試水溫」,拋出延後總統大選的想法。然而他隨後又在白宮表示,「我想見到(選舉)日期改變嗎?不。」美國副總統潘斯被問及此事時則回應,川普使用「延遲」一詞,顯現出他認真看待公平選舉。

Watch President @realDonaldTrump answer a question about if he's serious about looking to delay the presidential election: "Do I want to see a date change? No. But I don't want to see a crooked election." pic.twitter.com/cjTxQQwh8e

《今日美國》(USA TODAY)報導,川普發文後數小時,他在白宮被問到是否有意延後11月的大選時,他回答並不想要選舉日期更改,但他也不願見到一場「不正當的選舉」。他30日在推特表達對郵寄投票的質疑,最後寫道「延後選舉,直到人們可以適當無疑並安全投票?」

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???