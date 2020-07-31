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川普試水溫想延後大選…遭兩黨罵爆　改口「不願延遲」！

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普建議延後總統大選。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

在多項民調落後敵手的美國總統川普再次語出驚人，他30日透過推特「試水溫」，拋出延後總統大選的想法。然而他隨後又在白宮表示，「我想見到（選舉）日期改變嗎？不。」美國副總統潘斯被問及此事時則回應，川普使用「延遲」一詞，顯現出他認真看待公平選舉。

《今日美國》（USA TODAY）報導，川普發文後數小時，他在白宮被問到是否有意延後11月的大選時，他回答並不想要選舉日期更改，但他也不願見到一場「不正當的選舉」。他30日在推特表達對郵寄投票的質疑，最後寫道「延後選舉，直到人們可以適當無疑並安全投票？」

川普雖然在推特使用疑問句，仍招致共和黨與民主黨批評。引來罵聲後，他在白宮期間稍微改口，宣稱自己不想延後大選，但依舊不信任郵寄投票，因為這樣的方式會造成混亂。

潘斯30日則表示，川普提到延後大選，代表他在乎公平的選舉制度，也可見現任政府想要保護美國民眾一人一票的權利，這是民主的核心。他認為，郵寄投票不如缺席投票制，會破壞選舉的完整性，「我們將反對這種做法。」

《英國廣播公司》（BBC）指出，川普無權延遲大選，任何相關的決定都得獲得國會批准。考量到大眾擔憂新冠肺炎（COVID-19）疫情，美國多州都希望能讓郵寄投票更加容易。

►川普想推「延後大選」踢到鐵板！　兩黨齊聲批評：11月3日如期舉行
►想延後大選！堅稱「郵寄投票」大騙局　川普：乾脆先不要選？

 

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