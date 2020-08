性奴自曝與安德魯王子「私人牧場狂歡2天」：按摩時把身體獻給他

▲裘福莉(Virginia Giuffre)自稱艾普斯坦的性奴,也曾被迫與安德魯王子發生3次性關係。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/編譯

英國安德魯王子(Prince Andrew)捲入美國淫靡富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)性醜聞,被指控與未成年少女發生性行為。根據最新釋出法庭文件,自稱性奴的裘福莉(Virginia Giuffre)於17、18歲時曾與王子在私人牧場中獨處2天,「我的工作就是永無止盡地娛樂他,不論這是否意味著,在色情按摩時把身體獻給他,或者只是帶著他騎馬」。

裘福莉表示,她2001年被艾普斯坦的前女友、英國名媛麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)安排前往新墨西哥聖塔菲(Sante Fe)的佐羅牧場(Zorro Ranch),但行前不知道要與誰見面,「這不是我該問的」。她一抵達,就看到安德魯露出「跟以前一樣的露齒笑」打招呼。據悉,兩人先前在紐約、倫敦都曾見過。

根據《鏡報》獨家取得的法院文件,裘福莉表示,除了平時幾乎不見蹤影的女傭與保全以外,整座牧場和別墅內只有自己與安德魯。她與王子騎馬、游泳,「他每天都要按摩好幾次,看起來真的很享受」。

▲英國安德魯王子性醜聞纏身,如今又爆出最新指控。(圖/達志影像/美聯社)

裘福莉2天後被召回紐約回報,「我覺得他玩得很開心,看起來很放鬆。我們道別時,他還給了我一個吻」。她形容,艾普斯坦與麥斯威爾「看起來就像驕傲的父母」一樣滿足,大力稱讚,甚至立刻給出將近1000美元(大約新台幣3萬元)的巨額獎金。

據悉,麥斯威爾曾經極力阻止上述文件曝光。但是一名前農場員工向《星期日鏡報》透露,他曾在牧場裡看過安德魯很多次,但都有艾普斯坦或麥斯威爾陪同。

裘福莉自稱被迫與安德魯王子發生3次性行為,引爆性醜聞。隨著最新指控曝光,倫敦警察廳(Metropolitan Police)背負的輿論壓力越來越大。外界要求釋出王室日誌,揭露王子曾經旅行的時間與日期。

Email from Prince Andrew seems to show he does remember Virginia Giuffre https://t.co/XfQxrsHUPd pic.twitter.com/mxOv4HOo5b