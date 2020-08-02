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性奴自曝與安德魯王子「私人牧場狂歡2天」：按摩時把身體獻給他

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▲▼ 英國安德魯王子性醜聞女主角裘福利（Virginia Giuffre）。（圖／達志影像／美聯社）

▲裘福莉（Virginia Giuffre）自稱艾普斯坦的性奴，也曾被迫與安德魯王子發生3次性關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

英國安德魯王子（Prince Andrew）捲入美國淫靡富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞，被指控與未成年少女發生性行為。根據最新釋出法庭文件，自稱性奴的裘福莉（Virginia Giuffre）於17、18歲時曾與王子在私人牧場中獨處2天，「我的工作就是永無止盡地娛樂他，不論這是否意味著，在色情按摩時把身體獻給他，或者只是帶著他騎馬」。

裘福莉表示，她2001年被艾普斯坦的前女友、英國名媛麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）安排前往新墨西哥聖塔菲（Sante Fe）的佐羅牧場（Zorro Ranch），但行前不知道要與誰見面，「這不是我該問的」。她一抵達，就看到安德魯露出「跟以前一樣的露齒笑」打招呼。據悉，兩人先前在紐約、倫敦都曾見過。

根據《鏡報》獨家取得的法院文件，裘福莉表示，除了平時幾乎不見蹤影的女傭與保全以外，整座牧場和別墅內只有自己與安德魯。她與王子騎馬、游泳，「他每天都要按摩好幾次，看起來真的很享受」。

英國安德魯王子在白金漢宮花園散步被當是賊，堪稱衰到姥家。(圖／達志影像／美聯社)

▲英國安德魯王子性醜聞纏身，如今又爆出最新指控。（圖／達志影像／美聯社）

裘福莉2天後被召回紐約回報，「我覺得他玩得很開心，看起來很放鬆。我們道別時，他還給了我一個吻」。她形容，艾普斯坦與麥斯威爾「看起來就像驕傲的父母」一樣滿足，大力稱讚，甚至立刻給出將近1000美元（大約新台幣3萬元）的巨額獎金。

據悉，麥斯威爾曾經極力阻止上述文件曝光。但是一名前農場員工向《星期日鏡報》透露，他曾在牧場裡看過安德魯很多次，但都有艾普斯坦或麥斯威爾陪同。

裘福莉自稱被迫與安德魯王子發生3次性行為，引爆性醜聞。隨著最新指控曝光，倫敦警察廳（Metropolitan Police）背負的輿論壓力越來越大。外界要求釋出王室日誌，揭露王子曾經旅行的時間與日期。

▲安德魯王子（左）與年僅17、18歲的裘福莉（中）以及麥斯威爾（右）合照，在網路上流傳。

60歲的安德魯王子始終否認一切指控，儘管他與裘福莉的合照在網路上流傳，仍堅稱不記得對方。王子的友人也質疑，裘福莉向來宣稱與安德魯發生3次性行為，過去卻從沒提過佐羅牧場事件，自相矛盾，「所以證據在哪裡？我建議你們把這些問題交給她的律師，而不是（約克）公爵。」

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