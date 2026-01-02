不只工程師！13類職業「需求暴增」　年薪飆破300萬

▲美媒根據官方數據盤點13大看好職業。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美媒FinanceBuzz根據美國勞動統計局（BLS）最新數據，整理出13項前景看好的職業，不僅年薪超過10萬美元（約新台幣314萬元），而且需求持續攀升。其中，電腦資訊系統經理的年薪中位數居冠，超過17萬美元，資料科學家預估成長率高達34%，發展空間最大。

電腦資訊系統經理

工作內容：負責電腦相關事務規畫，包括硬體與軟體部署、指導技術專家，並為系統建立詳細執行計畫。

年薪中位數：17萬1200美元（約新台幣538萬元）

預估就業成長率：15%

財務經理

工作內容：製作財務報告，制定達成未來財務目標的計畫，並指導企業投資活動。

年薪中位數：16萬1700美元（約新台幣508萬元）

預估就業成長率：15%

行銷經理

工作內容：規畫各類推廣計畫以促銷產品或服務。

年薪中位數：15萬9660美元（約新台幣501萬元）

預估就業成長率：6%

人力資源經理

工作內容：處理企業行政與員工事務，包括監督員工福利計畫、面試與招募新進人員、處理勞資問題。

年薪中位數：14萬30美元（約新台幣440萬元）

預估就業成長率：5%

銷售經理

工作內容：監督產品或服務的交付流程，與公司內部協調、規畫並指導最終交付給客戶的各項活動。

年薪中位數：13萬8060美元（約新台幣434萬元）

預估就業成長率：5%

公關經理

工作內容：負責塑造客戶的公眾形象，包括編寫新聞稿、開發企業形象計畫、建立廣告與促銷專案。

年薪中位數：13萬2870美元（約新台幣417萬元）

預估就業成長率：5%

軟體開發人員

工作內容：為客戶設計與開發程式，建議軟體升級，並測試程序以確保可維護性。

年薪中位數：13萬1450美元（約新台幣413萬元）

預估就業成長率：15%

精算師

工作內容：利用統計與數據分析風險與不確定性的經濟成本，主要任職於保險業。

年薪中位數：12萬5770美元（約新台幣395萬元）

預估就業成長率：22%

資料庫架構師

工作內容：設計、開發並建構電腦系統中用於儲存數據的架構。

年薪中位數：12萬3100美元（約新台幣385萬元）

預估就業成長率：4%

電機工程師

工作內容：負責電力設備的設計、測試與開發。

年薪中位數：11萬8780美元（約新台幣373萬元）

預估就業成長率：7%

資料科學家

工作內容：從各種管道蒐集數據，並運用分析工具與技術從中提取見解（Insights）。

年薪中位數：11萬2590美元（約新台幣354萬元）

預估就業成長率：34%

電梯安裝與維修工

工作內容：安裝、維護及修理電梯與電扶梯。

年薪中位數：10萬6580美元（約新台幣335萬元）

預估就業成長率：5%

統計學家

工作內容：分析數據以尋找問題解決方案，包括開發統計模型及使用專業軟體進行數據分析。

年薪中位數：10萬4350美元（約新台幣328萬元）

預估就業成長率：8%