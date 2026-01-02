跨年夜酒吧惡火釀40死　瑞士宣布「全國降半旗哀悼5天」

記者張方瑀／綜合外電報導

瑞士阿爾卑斯山知名滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans Montana）在跨年夜發生嚴重火災。鎮上一間擠滿狂歡客的酒吧疑似因店員噴灑香檳火花，意外引燃天花板，火勢在數秒內迅速蔓延，導致現場約40人喪命、115人重傷。由於死傷者大多為青少年且遺體受損嚴重，當局坦言需要透過DNA鑑定，可能得花上數日才能確認所有罹難者身分。

香檳火花引燃天花板 百人受困地下室推擠

綜合外電報導，這起悲劇發生在當地時間1日凌晨1時30分。當時鎮上Le Constellation酒吧內正舉辦熱鬧的跨年派對，目擊者透露，火災起因疑似是有人將仙女棒或信號彈插在香檳瓶上，當時一名男員工正抱著手持香檳瓶的女同事，火花瞬間引燃天花板。

現場影片顯示，火勢幾乎是「一秒奪命」，橘紅色的烈焰迅速吞噬了整間酒吧，特別是擠滿年輕人的地下室。由於逃生樓梯極為狹窄，數百人在濃煙中瘋狂推擠試圖逃生，現場尖叫聲不斷，景象宛如人間煉獄。

瑞士史上最慘 總統：全國降半旗哀悼5天

瑞士總統帕梅林（Guy Parmelin）在就職首日便面臨這項沉痛挑戰。他形容這是瑞士歷史上最令人崩潰的事件之一，「這是一場規模前所未見的悲劇，許多充滿夢想的年輕生命就此中斷。」為悼念死者，瑞士政府宣布全國進入為期5天的哀悼期。

▲瑞士酒吧跨年夜大火，民眾點蠟燭獻花致意。（圖／達志影像／美聯社）



瓦萊州（Valais）警方指揮官吉斯勒（Frédéric Gisler）指出，當局在接到報案後2分鐘內就抵達現場，並隨即發布紅色警戒，出動42輛救護車與13架直升機趕往救援。傷者隨後被分送至錫永（Sion）、洛桑（Lausanne）、日內瓦（Geneva）與蘇黎世（Zurich）等各大醫院搶救。

死者身分難確認 傷者復健恐需數月

克蘭蒙丹納鎮長費勞德（Nicolas Feraud）在1日晚間的記者會上表示，目前的首要任務是確認遺體身分，但由於火勢過猛，許多遺體受損嚴重，「這可能需要幾天的時間。」瓦萊州政府主席雷納德（Mathias Reynard）則補充，專家正全力透過牙齒紀錄與DNA樣本進行比對，「在百分之百確定身分前，我們不能給家屬錯誤的希望。」

洛桑大學醫院（Lausanne university hospital）總經理夏梅特（Claire Charmet）透露，送往該院的22名傷者年齡僅16至26歲，部分患者肺部嚴重受損且全身大面積灼傷，「復健將是漫長且艱辛的過程，可能需要數週甚至數月。」

度假天堂變色 疑年齡查驗寬鬆釀禍

這起火災也引發對滑雪勝地公安規範的質疑，當地17歲滑雪教練弗朗索瓦（François）透露，跨年期間酒吧對年齡查驗通常較為鬆散，導致場內有大量未成年人。

目前瓦萊州檢察官皮洛德（Beatrice Pilloud）已介入調查，釐清是否為水煙炭火或香檳火花釀禍，以及地下室緊急出口是否符合規範。

這座擁有米其林餐廳、路易威登（Louis Vuitton）與盟可睞（Moncler）名店的頂級渡假小鎮，如今籠罩在愁雲慘霧中，數百位民眾在嚴寒中聚集在街頭，點燃蠟燭為下落不明的親友祈禱，希望能有奇蹟發生。