國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2026真是世界末日？　物理學家60年前預測「人類恐被擠死」

▲▼世界末日。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）

▲物理學家佛斯特在1960年預測今年11月13日將會是世界末日。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）

記者張方瑀／綜合報導

世界末日真的要來了嗎？自從2012年馬雅預言破滅後，關於人類文明終結的討論從未停止。近日，一份塵封超過60年的預言再次被翻出，物理學家佛斯特（Heinz von Foerster）早在1960年就大膽預測，2026年11月13日將會是世界末日，而毀滅的原因並非糧食短缺，而是人類將被「擠死」。

物理學家預測：2026年11月13日是終點

根據《Providence Journal》引述《時代雜誌》報導，已於2002年辭世的佛斯特曾在 1960 年於學術期刊《科學》（Science）發表論文，預言人類文明將在2020年代走向終結。他甚至給出了極其精確的日期，認定「末日」將落在 2026年11月13日。

佛斯特在報告中表示，「我們的曾曾孫輩不會餓死，而是會被擠死。」他認為，即便人類能避開核子戰爭等自我毀滅的行為，單靠「無限人口」帶來的爆炸性成長，也足以讓文明自行瓦解。

糧食科技救不了　「人口恆定器」曾提爭議解方

佛斯特分析，任何以加速度成長的人口結構，終究會走向崩潰。他強調，即便未來擁有再先進的糧食生產科技，也絕對無法追上那條不斷變陡的人口成長曲線。

為了避免這種「擁擠末日」，佛斯特當年曾提出一套極具爭議的解方。他主張建立一種名為「人口恆定器」（peoplo-stat）的控制機制，透過政策手段將全球人口維持在理想水準。例如，對生育超過兩名子女的家庭課以重稅，並警告若不趁早控制，隨著出生率與死亡率的差距擴大，未來只會更難挽救。

不過，這套理論在當時也引發不少學界質疑。批評者指出，人類有固定的懷孕週期，且「指數型成長」在現實環境中很難長久維持，認為他的推論過於極端。

▲▼末日時鐘只剩下89秒 。（圖／路透）

▲末日鐘只剩下89秒 。（圖／路透）

末日鐘剩89秒　2025年創下史上最接近毀滅時刻

雖然馮．佛斯特的預言是否成真仍有待時間檢驗，但現實世界的警訊卻不斷浮現。2025年初，象徵全球安全風險的「末日鐘」（Doomsday Clock）再度向前撥動1秒，目前距離象徵毀滅的「午夜」僅剩89秒，這也是自1947年設立以來，人類最接近自我毀滅的時刻。

「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists）指出，末日鐘最初是為了衡量核戰風險，但現在的威脅已擴大到氣候變遷、人工智慧（AI），以及錯假訊息等領域。

原子科學家公報科學與安全委員會主席霍茲（Dan Holz）沉重表示，「當你已經站在懸崖邊，最不該做的事情就是再往前一步。」他坦言，過去一年全球在這些關鍵議題上並未出現足夠進展，部分風險甚至持續惡化，這才導致末日鐘不斷逼近午夜。

01/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

