踩著別人逃命！瑞士酒吧火災「出入口塞爆」　目擊者：多人倒地

記者詹雅婷／綜合報導

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）酒吧1日凌晨發生嚴重火災，造成約40人死亡、115人受傷。目擊者還原現場稱，當時酒吧出入口擠滿了人，有人踩著他人試圖逃生，多人倒在地上，尖叫逃命。

▲事發後現場照片曝光，有一隻白色運動鞋遺落。（圖／路透）

CNN、天空新聞等報導，這起重大火災引發國際社會關注，瑞士總統帕梅林（Guy Parmelin）形容，這是瑞士歷經過最嚴重的悲劇之一。這場火災就發生在Le Constellation酒吧，當時有許多年輕人在此狂歡跨年，開開心心出門，卻沒想到無法平安回家。

Watch the moment a fire at a Swiss ski resort broke out on New Year’s Eve.



Around 40 people are feared dead. pic.twitter.com/4xa3Kvwasv — Sky News (@SkyNews) January 1, 2026

眾人尖叫逃命

這起火災疑因酒保高舉插有仙女棒的香檳瓶巡場，意外引燃天花板，火勢迅速蔓延，煙霧瀰漫。

當時正在酒吧附近用餐的男子瑞普（Samuel Rapp）稱，他在聽說酒吧出狀況之後前往查看，「入口處擠滿許多想逃生的人，現場非常擁擠，大家為了逃命互相踩踏，很多人一邊尖叫一邊試圖逃跑，很多人倒在地上」，許多人的頭髮被燒掉，也看到有人用外套蓋住一名受害者的臉。

男子克里斯帝（Leon Christe）是最早趕到現場的人之一，試圖透過提供急救來幫助盡可能多的人。他提到，當時現場一片混亂，「到處都是需要幫助的年輕人，有些人的衣服被燒掉」。

還有一名接受BFMTV的男子形容，當時有人砸碎窗戶逃離火海，大約20人爭先恐後要逃離濃煙火勢，猶如恐怖電影一般。在此之際，還有許多父母也趕來現場，查看自家孩子是否受困酒吧。

全國哀悼5天 鮮花點蠟燭哀悼

照片顯示，有一隻白色運動鞋孤零零遺落在現場，可想當時的混亂情況。瑞士當局目前尚未公布確切死亡人數，但義大利外交部表示，瑞士當局向其通報至少40人死亡。就在1日晚間，部分民眾前往事發現場附近默哀，在臨時悼念區擺放鮮花、點燃蠟燭，有人哭泣、有人擁抱彼此。

瑞士當局已宣布全國哀悼5天，接下來可能還需要數天的時間來進行罹難者身分確認。當地政府首長芮納（Mathias Reynard）表示，專家透過齒模、DNA樣本進行鑑定。

▼ 瑞士酒吧1日凌晨火災數十死逾百傷，全國哀悼5天。（圖／路透）