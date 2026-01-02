必勝客跨年「爆單等4小時」！消保官喊賠償　業者道歉：協助處理

▲必勝客跨年夜大爆單引發民怨。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

必勝客跨年夜大爆單，大批網友發文抱怨在門市苦等2至4小時才取到餐。北市消保官表示業者延遲給付已違約，要求必勝客須提出賠償方案。對此，業者回應：「將協助消費者妥善處理。」

不少消費者跨年夜在Threads上發文抱怨，晚上8點多到必勝客時竟然還在叫下午4點的單，若取消訂單還要重新排隊。有網友拍攝門市相片，看到門口擠滿了人，「店員感覺快發瘋！」還有人指出，晚上6點下訂到晚上8點多還沒好，「真的餓到等不下直接取消。」

對此，消保官指出，必勝客給付延遲已違約，消費者可透過協商請求賠償。必勝客稍早回應，跨年期間因大量訂單湧入而導致部分訂單延遲，對所有受到影響的消費者深表歉意，後續將視消費者當時狀況進行了解，並就影響情形依個案作適當處理，以維護消費者權益。也將持續檢討內部流程，避免類似情形再次發生。

必勝客跨年夜狀況百出，除了爆單，還有網友打開派對盒發現，裡面放了一罐黃色醬料瓶，「算是必勝客送的新年禮物？」網友說，打了20幾通客服都打不進去。業者則表示，因門市同仁忙碌導致疏失，已與顧客聯繫並提供後續服務。

