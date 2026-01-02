　
國際

瑞士酒吧主打「噴火香檳」釀災！　直燒天花板瞬間曝光

記者張方瑀／綜合報導

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）跨年夜發生致命火災，造成至少40人死亡、115人受傷。由倖存者在案發時拍下的照片也在網路上曝光，其中一張精準捕捉到仙女棒火花直接竄向天花板泡棉的瞬間。諷刺的是，該夜店先前的宣傳影片，竟然就是主打這種「噴火香檳」服務。

▲▼瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧在跨年夜發生致命火災。（圖／翻攝自X）

▲意外發生前，有人跨坐在他人肩膀上，雙手高舉著插有仙女棒的酒瓶。（圖／翻攝自X）

關鍵影像曝光　倖存者拍下「起火那一刻」

根據法國媒體BFMTV報導，這起發生在Le Constellation酒吧的慘劇有了最新進展。從一張由倖存者在案發前拍下的照片中可以看到，酒吧內擠滿狂歡人群，有人甚至跨坐在他人肩膀上，雙手高舉著插有仙女棒的酒瓶。

▲▼瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧在跨年夜發生致命火災。（圖／翻攝自X）

▲天花板裝飾用的泡棉已經冒出第一波火苗。（圖／翻攝自X）

另一張由BFMTV獨家獲得的關鍵照片，則精準捕捉到了災難開始的瞬間。影像上方清晰可見，天花板的泡棉已經冒出第一波火苗，而下方不知情的酒客仍揮舞著發出強烈火花的瓶身，疑似就是火花接觸到低矮的木製天花板與泡棉，才釀成這場無法挽回的悲劇。

「噴火香檳」曾是賣點　噱頭淪為索命陷阱

目擊者驚恐回憶，當地時間1日凌晨1時30分左右，現場正進行助興表演，服務生與顧客舉著放有仙女棒的香檳瓶穿梭。沒想到火勢一觸即發，引發了強烈的「閃燃」（flashover），室內所有可燃物在幾秒內同時點燃，驚慌的客人在濃煙中擠向唯一一個樓梯出口。

更令人毛骨悚然的是，酒吧先前的宣傳影片中，就曾以此為噱頭，大肆宣傳服務生高舉噴火香檳穿越人群的畫面，當時火光就已幾乎摩擦到天花板。

這項派對噱頭最終導致嚴重爆炸，現場火勢猛烈到部分死者遺體被燒得焦黑、完全無法辨認，只能依賴DNA與牙科紀錄來確認身分。

▲酒吧先前的宣傳影片以噴火香檳為噱頭。

全國哀悼5日　瑞士史上最慘悲劇之一

這場大火造成嚴重傷亡，其中包含6名義大利人失蹤、15人住院，法國外交部也證實有8名公民下落不明。法國職業足球俱樂部「梅斯足球俱樂部」（FC Metz）更發表聲明，旗下19歲球員多桑托斯（Tahirys Dos Santos）在度假期間遭逢此難，全身嚴重燒燙傷，目前已送往德國救治。

瑞士總統帕梅林（Guy Parmelin）對此表示，這是瑞士史上最嚴重的悲劇之一，且受害者多為慶祝新年的年輕人。英國國王查爾斯（King Charles）也特別致哀，直言這場噩夢般的悲劇令人心碎。

目前檢察官已排除恐怖攻擊的可能性，傾向定調為意外事件，但確切責任歸屬與起火原因，仍需待警方進一步調查釐清。

►瑞士酒吧「恐怖閃燃」40死！　專家悚曝：整個房間瞬間起火
►踩著別人逃命！瑞士酒吧火災「出入口塞爆」　目擊者：多人倒地
►從頭到腳著火「衣服也沒了」　瑞士酒吧倖存者：尖叫聲一整晚

01/01 全台詐欺最新數據

弟遭24歲男撞死！他崩潰痛問肇事者母：為什麼讓他酒駕？

數百人衝跨年「結果根本沒煙火」

A-Lin跨年「自爆初戀八卦」　阿妹神回：第幾棵樹

即／酒駕撞死人還想跑國外　新北惡男遭收押

中共軍演「女友跨年夜綠了他」　軍人：飯店我出的錢

關鍵字：

瑞士酒吧跨年爆炸火災

