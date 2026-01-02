　
國際

女子家中供奉「綠色佛像」膜拜4年　朋友上門驚：這是史瑞克

▲▼女子家中供俸「綠色佛像」膜拜4年　朋友上門驚：這是史瑞克。（圖／翻攝自X）

▲女子供奉4年的「綠色佛像」，其實是史瑞克的3D惡搞模型。（圖／翻攝自X）

記者柯沛辰／綜合報導

菲律賓一名女子4年多前從當地商店買下一尊漂亮佛像，隨後每天虔誠地向佛像膜拜、祈禱，直到有天一位朋友來訪，發現這尊雕像不太對勁，才當場指出這尊「佛像」其實是知名動畫角色史瑞克。

供奉4年才發現搞錯　「佛像」竟是史瑞克

綜合外媒報導，這名女子家住馬尼拉，4年多前在當地商店相中這尊綠色佛像，虔誠地供奉長達4年，直到某日友人上門作客，才尷尬地告訴女子，這其實是夢工廠經典動畫角色史瑞克的惡搞模型。

事件曝光後，在社群引起熱議。女子受訪時坦言，這段日子來，她對這尊雕像的信仰從未動搖，每天都會進行祈禱，所以當朋友指出真相後，她有些錯愕。

真心比較重要？網友引佛教故事：祈禱重在心念

不過，有網友認為，祈禱時是否真心誠意更重要，畢竟「祈禱的價值，不在於物件，而在於心念」，比起執著形式的正確性，內在動機的品質更重要。

其中，還有日本網友引述佛教故事，內容是有人錯把狗的牙齒當作佛骨，誠心禮拜了一輩子，結果臨終時狗牙竟然放光，引他入了涅槃，何況觀音菩薩也能因人而異地變身、現形，若有緣人是被「史瑞克」渡化，那觀音便是化身。

事件舊聞又被翻出　印度「聖水」烏龍再掀迷信討論

事實上，這起事件發生在2025年2月。不過，近日隨著印度一起迷信事件被報導，這起事件也被外媒翻出報導，再度在社群上引發討論。

原來，印度的班克比哈里寺先前也發生類似的誤會。當時一群信徒誤以為廟裡一尊大象雕像不停滴下「聖水」，爭先恐後地拿杯子接來喝，最後經過廟方澄清才發現，那很可能是廁所管線的水外漏所致。

民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

01/01

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

4億打造國際佛教樞紐　全球佛教聯合會館啟用

4億打造國際佛教樞紐　全球佛教聯合會館啟用

全球佛教聯合會館歷經近十三年籌備，總經費新臺幣四億元，今（29）日於屏東縣潮州鎮舉行佛像開光暨慶成啟用大典，吸引逾五千人與會，並邀集十二國代表出席，展現臺灣佛教跨宗派整合與國際交流的重要里程碑。

山西大同低溫達-10度 雲崗大佛凍到臉上掛兩條「鼻涕」

山西大同低溫達-10度 雲崗大佛凍到臉上掛兩條「鼻涕」

辦公室供奉6神像被要求撤除　檢座貼文曝心情

辦公室供奉6神像被要求撤除　檢座貼文曝心情

河南一水庫水位下降現「千佛石窟」 1043尊佛像全是「無頭佛」

河南一水庫水位下降現「千佛石窟」 1043尊佛像全是「無頭佛」

13尊千萬青銅佛像險變廢五金　警72小時神出手救援

13尊千萬青銅佛像險變廢五金　警72小時神出手救援

史瑞克佛像

