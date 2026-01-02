快訊／瑞士酒吧跨年趴爆炸增至40死　檢警：遺體嚴重損傷

▲瑞士酒吧爆炸起火，已造成至少40死。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

瑞士知名滑雪度假勝地克蘭蒙丹納（Crans Montana）發生嚴重死亡火災，一間酒吧在跨年派對期間，疑似因有人在室內放煙火導致起火，截至目前已經造成約40人死亡、逾百人受傷，成為近年瑞士最嚴重的公共安全事故之一。當地政府表示，由於部分罹難者傷勢嚴重，身分辨識工作恐需數日完成。

跨年趴慘劇 瑞士酒吧火警奪走40命



瑞士警方指出，案發於1日凌晨約1時30分，起火地點為度假村內一間名為「Le Constellation」的酒吧，當時正舉辦跨年活動，現場聚集大量年輕民眾。火勢迅速蔓延，造成多人來不及逃生。警方最新統計，約40人不幸罹難，另有115人受傷，其中不少傷者為重度燒燙傷，已分送至瑞士各地醫院及專業燒傷中心救治。

罹難者遺體傷勢嚴重 檢警難辨身分



當地檢方表示，當局已投入法醫、鑑識與DNA比對等大量資源，加速確認罹難者身分，但由於部分遺體難以辨識，相關程序仍需時間完成。罹難者中疑有多名外籍人士，瑞士政府已與法國、德國、義大利等鄰國保持聯繫，協助處理後續事宜。

慶生派對變末日 目擊者：仙女棒釀火警



目擊者回憶，事發當下現場一片混亂，有人尖叫逃生，也有人倒臥地面，「可能已經死了。」一名目擊女子稱，火災疑似由地下室燃起，當時疑似有人慶生蠟燭或是仙女棒太靠近木製天花板，導致火焰迅速蔓延。義大利駐瑞士大使則透露，火災可能是因酒吧內有人燃放煙火導致天花板起火。