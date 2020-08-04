新冠移入突增！江啟臣喊「入境全面檢測」：嚴防第二波疫情

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

各國經濟陸續解封後，新冠肺炎染疫案例卻再度飆升，我國近日來境外移入也頻頻增加，專家憂心第二波疫情將捲土重來。對此，國民黨主席江啟臣4日表示，嚴防疫情第二波襲擊，「入境全面檢測」與「落實居家檢疫」缺一不可。

江啟臣表示，台灣在第一線防疫人員的努力下，挺過了第一波的疫情，必須感謝防疫人員的努力，讓全球還在疫情肆虐的狀況下，我們能夠正常生活。

江啟臣指出，現在的防疫成果，我們必須珍惜，除了民眾必須備妥口罩，做好防疫措施，政府應該在衡量檢疫能力的狀況下，落實「居家檢疫」並且「入境檢測」確保全民努力的防疫成果，

「預防勝於治療是不變的真理」，江啟臣說，全球新冠肺炎的疫情未見趨緩，疫情指揮中心應該正視目前入境檢測量能不足的問題，把病毒阻絕於境外，盡可能避免無症狀「隱形傳染」，才能夠降低再次爆發第二波流行的風險。

江啟臣更提到，比國工程師的案例是給大家的警惕，比利時工程師5月入境，經過80幾天才被檢測確診，我們必須耗費人力物力追查感染源，另一方面受感染者還要再追查接觸者，與治療受感染者，這些醫療量能不如在預防端做好控管。

江啟臣最後說，入境檢測不僅能讓民眾安心，也是許多專家學者的建議，在台灣疫情稍微和緩的的此刻，強化預防落實「居家檢疫」並且「入境檢測」才能避免第二波疫情的衝擊。