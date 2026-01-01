瑞士酒吧跨年爆炸掀大火數十死　竟是有人室內放煙火

<br>

記者趙蔡州／綜合報導

瑞士滑雪度假城鎮克蘭蒙丹納（Crans Montana）一間酒吧1日凌晨爆炸起火，爆炸發生時現場正在舉辦跨年晚會，因此事故造成相當嚴重的死傷。當地警方表示，事故已造成數十人死亡、超過100人受傷，義大利駐瑞士大使則透露，火災是有人在酒吧內放煙火導致。

根據路透社報導，事件發生在當地時間1日凌晨1點30分，克蘭蒙丹納一間酒吧正在舉辦跨年晚會，現場聚集超過百人，不料突然發生大火。最初有報導指出，火災是由爆炸引起，但目前瑞士官方表示，初步判定為意外事件，而非蓄意攻擊。

???????????? ???????????????????????? ???????????????? — CATASTROPHE EN SUISSE : au moins 40 personnes ont été TUÉES et plus de 100 ont été BLESSÉES dans l’explosion survenue dans un bar à la station de ski de Crans-Montana.



Aucune information sur le bilan définitif ni sur l’origine de l’explosion n’a été… pic.twitter.com/WAVnXPg9Rl — Bastion (@BastionMediaFR) January 1, 2026

有2名當時在現場的法國女子表示，他們看到火災是從酒吧地下室開始蔓延，火災發生後現場一片混亂，他們急忙爬上一條狹窄的樓梯逃到地面，幾分鐘後火勢就從地下室燒到一樓。網路上曝光的影片也顯示，火焰是從建築物內部往外蔓延。

▲瑞士一間酒吧1日凌晨爆炸起火，造成至少數十人死亡。（圖／翻攝自X）

義大利駐瑞士大使科爾納多（Gian Lorenzo Cornado）表示，當地官員告訴他，火災可能是有人在酒吧放煙火，才造成天花板起火，尚不清楚罹難者是否有義大利人。一名瑞士官員透露，部分罹難者來自其他國家，工作人員正在調查所有罹難者身分，但因有些遺體已嚴重燒焦，調查可能需要相當長的時間。

瓦萊州警察局長吉斯勒（Frederic Gisler）指出，「我們目前統計約有100人受傷，多數傷勢嚴重，不幸的是，還有數十人已確定罹難」、「傷者已分別被送往錫永、洛桑、日內瓦及蘇黎世的醫院救治」。