24歲男酒駕撞死清潔員！弟跨年一起嗨喝搭車...包緊緊現身殯儀館

記者陸運陞、戴若涵／新北報導

新北市淡水區紅毛城前1日清晨發生一起死亡車禍！一名56歲毛姓清潔隊員騎車上班途中，遭24歲嚴姓男子酒駕撞死，而嚴男肇事後竟還前往桃園機場試圖逃到國外，但因忘記帶護照才沒有成功出境。檢警2日針對毛男遺體進行相驗，只見毛男哥哥心情低落現身，而嚴男因遭收押，由嚴男弟弟現身。

▲北市清潔隊毛姓清潔員遭酒駕撞死，兄長心情低落現身。（圖／記者陸運陞攝）

回顧整起事發經過，在台北市清潔隊任職的56歲毛姓清潔員1日清晨5時37分騎車上班時，行經淡水區中正路、真理街口停等紅燈，孰料，卻突然遭到後方一輛白色轎車猛力追撞，連人帶車遭拖行數公尺後才停下，雖經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

▲嚴男弟弟、同車友人現身。（圖／記者陸運陞攝，下同）

而肇事的24歲嚴姓駕駛竟猛踩油門逃離現場，先是駕車返回淡水住處附近停放後，再搭乘Uber前往桃園機場，但因忘記帶護照並未成功出境，隨後警方發現其蹤跡後，緊急聯繫家屬協助勸說，嚴男這才自行搭車返回淡水，並前往淡水分局投案。

據了解，嚴男在淡水一間海鮮餐廳擔任外場人員，跨年夜下班後，他與19歲弟弟、弟弟的同學劉在店內小酌飲酒，結束後載弟弟、陳姓友人返家，途中酒駕肇事，全案警方依公共危險、過失致死及肇事逃逸等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

檢警2日針對毛男遺體進行相驗，毛男的兄長身穿白色外套現身，只見他臉上掛著口罩，情緒相當低落。而嚴男的弟弟則是一身黑外套、黑褲，臉部遮緊緊低頭現身，同車友人則是戴著黑色老帽、黑色口罩低頭現身，快步進入殯儀館內。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。