傳統「出入登記簿」走入歷史　警政署推簿冊電子化全面上線

▲警政署簿冊電子化，也讓傳統出入登記簿等紙本簽到走入歷史。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

警員簽到簿關係著警務人員出缺勤狀況，但是因為紙本數位化，也為了簡化警員退勤、超勤申報流程，所以啟用值勤台應勤簿冊電子化系統，也在測試多時之後，於2日正式上線，也將使傳統簽到簿走入歷史。

警政署為簡化員警出退勤及超勤申報流程，保障第一線員警權益，並大幅提升勤務管理智慧化及行政效率，警政署推動警察機關勤務管理資訊化工作，建置「值勤台應勤簿冊電子化系統」，在2日正式上線。

警政署指出，該系統將整合多項功能，未來員警出退勤不再使用紙本簿冊，系統將自動帶入出勤資料，申領超勤加班費及深夜危勞津貼時，也能大幅節省人力及時間成本。

▲警政署推動值勤台應勤簿冊電子化系統，在經過1年多測試後，於2026年1月2日正式上線。（圖／記者邱中岳翻攝）

另早期警員末班勤務常因案件處理延長未滿1小時，紙本作業無法併計餘數，現今運用資訊系統實施超勤加班餘數併計，員警可於案件處理完畢即退勤休息，每月底併計滿1小時之超勤時數，即可報支超勤費確保權益。

警政署表示，本系統包括新增勤務分配表、出入登記簿、申領超勤加班費與深夜危勞津貼等功能，以及建置督導管理系統，自2024年12月完成驗收後，已陸續召開2次全國性會議，確保系統穩定運作。

警政署強調，本系統2日正式全面上線，是我國警政勤務管理邁入資訊化的重要里程碑，未來將持續傾聽第一線員警的聲音，運用人工智能，積極優化及精進勤務管理系統，減輕員警工作負擔，達成科技建警的目標。