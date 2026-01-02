性侵少女還暗護禽獸夫！何建忠社工妻2大過免職...檢追究洩密刑責

▲何建忠(右)利用職務之便性侵個案少女，其妻還把警方在偵辦的內容洩漏給丈夫。（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

記者吳奕靖、葉品辰／高雄報導

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書42歲何建忠涉嫌濫用職權，鎖定列管輔導個案中的16歲少女，佯裝嫖客接觸後將人約至摩鐵強制性交得逞，案經少女報警提告，高雄地檢署偵結後依強制性交、違反個資法等罪嫌提起公訴，並合併求刑10年6月；此外，檢方還查出何建忠在挨告後，妻子竟把案情以及警方在偵辦的內容洩漏給丈夫，社會局調查屬實，認定其妻違反保密原則，已記2大過並予以免職，相關刑責部分檢方另案偵辦中。

起訴指出，何建忠身為高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區最高層主管，依法負責心理健康促進及自殺、家暴、兒虐、性侵害、精神疾病等高風險個案管理，卻利用平日監督、輔導通報個案的職務機會，透過公務系統調閱民眾個資，層層篩選後，鎖定一名罹患創傷後壓力症候群及憂鬱症的16歲少女並藉機將少女約出性侵。

114年6月間，何建忠查得少女手機門號後，透過通訊軟體以暱稱「星」加好友，傳送「高雄約會嗎」、「零用錢需要嗎」、「有沒有想賺錢」等訊息，佯裝成隨機尋找性交易對象的嫖客。少女因對方知悉自己門號感到困惑，懷疑可能握有不雅照，為釐清真相並防止外流，才答應見面。事發當天，何建忠駕車到高捷五塊厝站接走少女，載往摩鐵入住後，以身體強行壓制、不顧少女哭泣與抵抗，強制性交得逞。事後何為掩飾犯行，先將數張千元鈔票放在房內桌上稱「你自己拿就不算我給你」，見少女拒收又將錢收回，離開摩鐵時仍自行把3600元塞進少女包包內，隨即將人放在超商前離去。

少女不堪受辱，事後報警驗傷並提出告訴，檢方調查，被害少女案發時確有伸手強推、不斷哭泣等明確反對行為，何建忠卻明知對方為其保護、輔導的弱勢個案，仍為滿足一己私慾下手犯案，對少女身心造成重大傷害，建請法院就強制性交罪從重量處8年徒刑、個資法部分判處3年，合併求刑10年6月，以示儆懲。

更誇張的是，何建忠得知遭提告後，竟透過在社會局家庭防治中心任職的妻子，洩漏案情及警方偵辦內容給他本人。社會局調查認定情節屬實，已依違反職務保密原則，對其妻記2大過並免職；至於是否涉及刑責，地檢署表示已另案偵辦，細節暫不對外說明。