弟遭24歲男撞死！他崩潰痛問：為什麼讓他酒駕？肇事者母落淚道歉

▲北市清潔隊毛姓清潔員遭酒駕撞死，兄長心情低落現身。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞、戴若涵／新北報導

新北市淡水區紅毛城前1日清晨發生一起死亡車禍！一名56歲毛姓清潔隊員騎車上班途中，遭24歲嚴姓男子酒駕撞死，而嚴男肇事後竟還前往桃園機場試圖逃到國外，但因忘記帶護照才沒有成功出境。檢方2日針對毛男遺體進行相驗，雙方親屬現身殯儀館。

回顧整起事發經過，在台北市清潔隊任職的56歲毛姓清潔員1日清晨5時37分騎車上班時，行經淡水區中正路、真理街口停等紅燈，孰料，卻突然遭到後方一輛白色轎車猛力追撞，連人帶車遭拖行數公尺後才停下，雖經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

▲肇事者家屬現身相驗。（圖／記者陸運陞攝，下同）

根據警方調查，白色轎車駕駛為24歲嚴姓駕駛，事發後他猛踩油門逃離現場，據悉，嚴男在淡水一間海鮮餐廳擔任外場人員，跨年夜下班後，他與19歲弟弟、弟弟的同學劉在店內小酌飲酒，結束後載弟弟、陳姓友人返家，途中酒駕肇事，警方依依公共危險、過失致死及肇事逃逸等罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲押獲准。

檢方2日下午針對毛男遺體進行相驗，嚴男弟弟一身黑、著白鞋現身，而車主嚴母則是頭戴黑色鴨舌帽現身相驗，同車的友人因未成年，在母親的陪同下進入殯儀館。

毛男的胞兄、胞妹一見到嚴母，難忍悲痛情緒，落淚質問在場眾人「妳/你為什麼讓他酒駕開車」，嚴母亦愧疚流淚道歉，半環抱住毛男家屬稱「對不起，我會負責到底」，現場氣氛令人鼻酸。

