公路局鎖定1200名「10大違規肇事」高齡駕駛　寄換照關懷通知

▲公路局長林福山說明高齡駕駛管理措施。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為降低高齡者肇事，公路局宣布，今年1月起將針對曾有10大項違規、肇事等紀錄的1200多名75歲以上高齡駕駛，寄發換照以及關懷提醒通知單。此外，今年起70歲以上高齡駕駛主動繳回汽車或機車駕照，TPASS乘車優惠最高每月回饋1500元。

公路局規劃駕照管理三策略將於115年起陸續實施，改革的核心理念就是以人為本，讓駕駛人具備正確觀念與道德，養成主動停讓文化，並具備安全駕駛能力。今(115)年1月將實施駕照管理4項改革措施，包括「機車筆試試題改全選擇題」、「強化以人為本駕駛訓練項目」、「主動關懷高齡者」、「70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中「主動關懷高齡者」部分，公路局長林福山表示，今年1月起為提醒高齡長輩應避免違規情境，依肇事及違規統計，結合既有屆齡換照通知作業寄發提醒通知單，及利用電話關懷高齡者留意自身駕駛行為與身心狀況，兼顧高齡者行車安全與移動需求。

針對高齡者違規和肇事，公路局盤點闖紅燈、未依規定轉彎、未依規定變換車道、逆向行駛、未依規定戴安全帽等5大違規紀錄，以及未保持行車安全距離、未保持行車安全間隔、未依規定讓車、闖紅燈、未依規定轉彎等5大違規，針對有相關紀錄高齡者啟動關懷。

▲▼高齡駕駛駕照管理改革措施。（圖／公路局提供）

林福山指出，由於70歲以上換照今年5月才實施，因此1月針對肇事和違規的高齡駕駛關懷則以75歲以上為主，第一波寄出關懷通知單約有1200多名，通知換照同時也提醒相關違規和肇事情況。

此外，公路局自今年1月1日起也針對「70歲以上繳回駕照者補助TPASS乘車優惠回饋」，名下駕照皆自願繳回的長者，持敬老卡搭乘公共運輸回饋50%，補助2年期間，每月回饋上限1500元。

▲公路局透過補助鼓勵高齡駕駛主動繳回駕照。（圖／公路局提供）

公路局強調，相關措施為「駕照管理三策略」改革方案之重要一環，期透過加強考照制度及協助高齡者安全駕駛，從源頭培養具備正確交通安全觀念之駕駛人，共同營造更安全、友善之用路環境。