國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

數百人衝跨年「結果根本沒煙火」　連續2年騙倒一票人

▲▼數百人衝跨年「結果根本沒煙火」　連續2年騙倒一票人。（圖／翻攝X、TikTok）

▲數百人湧入伯明罕市中心，卻沒等到跨年煙火，才知道被騙了。（圖／翻攝X、TikTok）

記者吳美依／綜合報導

英國數百位民眾在12月31日晚間湧入伯明罕（Birmingham）市中心，期待欣賞煙火秀，開心迎接2026年，未料卻「集體撲空」，因為現場根本沒有任何煙火表演，而這已是連續第2年發生「假跨年活動」的烏龍事件。

《衛報》報導，網路流傳的「假活動廣告」宣稱，伯明罕百年廣場（Centenary Square）將舉辦跨年活動，除了「令人目眩神迷的煙火秀」，還有美妙音樂伴奏，邀請大家前來參與這場充滿活力的盛宴。

西米德蘭茲（West Midlands）警方12月30日發布聲明澄清，「跨年夜，伯明罕市中心沒有官方煙火表演或市政府舉辦的活動。不幸的是，這些假消息經常導致混亂與失望。」

儘管如此，仍有不少人受騙上當。社群媒體流傳影片顯示，大批民眾聚集在百年廣場的摩天輪前方，「排隊看煙火，結果天空一片寂靜。」

事實上，上次跨年夜也發生類似情況，數千人因網路假消息宣傳的煙火、表演和美食攤販湧入伯明罕市中心，到場才知道被騙。2025年12月也有人因AI生成的假照片，以為白金漢宮舉辦聖誕市集，到場才發現是一場空。

西米德蘭茲警方指出，此類假消息可能造成「城市真正的安全問題」，「當大批民眾為了不存在的活動聚集時，會對大眾運輸、緊急服務造成壓力，並導致市中心出現交通堵塞」。

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

快訊／川普稱抓走馬杜洛！中國外交部：霸權行徑嚴重違反國際法

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕！

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」：不想去濟州島被當盤子

快訊／川普證實美軍俘虜委內瑞拉總統　南韓李在明準備撤僑計畫

日本知名香鬆「永谷園」宣布回收6360包！　警告：誤食恐過敏

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

即／川普出手！　委內瑞拉宣布緊急狀態

瑞士酒吧天花板起火沒人跑！還在熱舞狂歡

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」

計程車活春宮！泰司機怒曝「肉體交疊」照

美航空總署：商業航班禁飛委內瑞拉空域

酷航爆內賊！31歲空少「偷機上現金97萬」

美襲委　半夜「披薩飆單」竟是軍事信號

瑞士酒吧首位罹難者確認　16歲高球新星殞命

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

即／委內瑞拉首都深夜「連傳爆炸巨響」

A-Lin跨年「自爆初戀八卦」　阿妹神回：第幾棵樹

A-Lin跨年「自爆初戀八卦」　阿妹神回：第幾棵樹

2026台東跨年晚會笑點連環爆！由天后張惠妹領軍，A-Lin被封「MVP女神」，不僅嗨唱全場，還自曝初戀小故事，「第一次談戀愛的地方，就是在那邊」，阿妹立刻神補一句「在那邊第幾棵樹？」沒想到網友真的在地圖上幫她標出「A-Lin初戀的樹」，眾人笑歪「很鬧欸，要爆紅了啦」。

中共軍演「女友跨年夜綠了他」　軍人：飯店我出的錢

中共軍演「女友跨年夜綠了他」　軍人：飯店我出的錢

瑞士酒吧主打噴火香檳　直燒天花板瞬間曝

瑞士酒吧主打噴火香檳　直燒天花板瞬間曝

踩著別人逃命　瑞士酒吧目擊者：多人倒地

踩著別人逃命　瑞士酒吧目擊者：多人倒地

煙火放一半！阿妹驚「縣長怎麼不見了」他補槍1句

煙火放一半！阿妹驚「縣長怎麼不見了」他補槍1句

伯明罕跨年假消息煙火

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

