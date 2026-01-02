數百人衝跨年「結果根本沒煙火」　連續2年騙倒一票人

▲數百人湧入伯明罕市中心，卻沒等到跨年煙火，才知道被騙了。（圖／翻攝X、TikTok）



記者吳美依／綜合報導

英國數百位民眾在12月31日晚間湧入伯明罕（Birmingham）市中心，期待欣賞煙火秀，開心迎接2026年，未料卻「集體撲空」，因為現場根本沒有任何煙火表演，而這已是連續第2年發生「假跨年活動」的烏龍事件。

《衛報》報導，網路流傳的「假活動廣告」宣稱，伯明罕百年廣場（Centenary Square）將舉辦跨年活動，除了「令人目眩神迷的煙火秀」，還有美妙音樂伴奏，邀請大家前來參與這場充滿活力的盛宴。

西米德蘭茲（West Midlands）警方12月30日發布聲明澄清，「跨年夜，伯明罕市中心沒有官方煙火表演或市政府舉辦的活動。不幸的是，這些假消息經常導致混亂與失望。」

儘管如此，仍有不少人受騙上當。社群媒體流傳影片顯示，大批民眾聚集在百年廣場的摩天輪前方，「排隊看煙火，結果天空一片寂靜。」

事實上，上次跨年夜也發生類似情況，數千人因網路假消息宣傳的煙火、表演和美食攤販湧入伯明罕市中心，到場才知道被騙。2025年12月也有人因AI生成的假照片，以為白金漢宮舉辦聖誕市集，到場才發現是一場空。

西米德蘭茲警方指出，此類假消息可能造成「城市真正的安全問題」，「當大批民眾為了不存在的活動聚集時，會對大眾運輸、緊急服務造成壓力，並導致市中心出現交通堵塞」。