國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

從頭到腳著火「衣服也沒了」　瑞士酒吧倖存者：尖叫聲一整晚

記者吳美依／綜合報導

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans Montana）一間酒吧在跨年夜發生40死嚴重火災，消息震驚國際。一名18歲目擊者接受BBC採訪時表示，「我看見人們著火了……我看見人們從頭到腳都在燃燒，連衣服都沒了。」

▲▼瑞士酒吧「香檳插仙女棒」點燃天花板。（圖／翻攝自YouTube）

▲瑞士酒吧惡火，疑似因「香檳插仙女棒」點燃天花板。（圖／翻攝自YouTube）

1日凌晨1時30分，鎮上酒吧Le Constellation疑因店員噴灑香檳火花，意外引燃天花板，火勢在數秒內迅速蔓延，導致現場約40人喪命、115人受傷。

前述的18歲目擊者原本在酒吧附近，聽見巨大爆炸聲並目擊滾滾濃煙之後，立刻衝進火場尋找弟弟，未料目睹煉獄場景。他稍後發現弟弟安然無恙，但坦言非常震驚，「我這周每天都去這間酒吧，而我沒去的那天，它就發生了火災。」消防與醫護人員很快接手，他也盡可能試圖幫忙，向傷患提供水與衣服。

▲▼ 瑞士酒吧爆炸起火。（圖／路透）

▲火勢迅速蔓延，至少釀成40死。（圖／路透）

火災發生時，來自法國的艾瑪（Emma）和艾爾班（Albane）正在現場。她們認為火災起因於一名女服務生在香檳瓶上點燃「生日蠟燭」，所有東西都是木製的，火勢蔓延地非常迅速，「幾秒鐘內，整個天花板都燒起來了」。

艾瑪和艾爾班提到，由於逃生通道與樓梯狹窄，撤離過程非常艱難，「大約有200人試圖在30秒內通過非常狹窄的樓梯。我們非常幸運。」另一名青少年倖存者回憶，自己被迫躲避一道「熱浪牆」，最終用腳踢破玻璃窗才成功脫困。

▲▼瑞士酒吧跨年夜大火，民眾點蠟燭獻花致意。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士民眾點蠟燭獻花致意。（圖／達志影像／美聯社）

來自米蘭的丹妮拉（Daniella）晚餐後與丈夫步行回家，在靠近酒吧的地方聞見煙味，隨後看見地上有一件完全燒焦的外套，「人們跑向四面八方，尖叫與哭泣。我看見好幾個人被擔架抬走。」回到公寓後，2人整晚都聽見尖叫聲，「這非常可怕」。

Le Constellation是一間大型酒吧，2層樓與露台空間約可容納300人，但目前尚不清楚火災發生時有多少人在裡面。義大利駐瑞士大使說，確認所有罹難者身分恐怕需要耗時數周，瑞士外交部長也表示，由於遺體嚴重毀損，鑑定身分的工作將會非常困難。

瑞士酒吧「恐怖閃燃」40死！　專家悚曝：整個房間瞬間起火

01/01

損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

火災跨年酒吧瑞士閃燃

