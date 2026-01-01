溫馨跨年夜！金主愛「捧臉親吻金正恩」畫面曝　李雪主滿臉笑容

▲ 北韓平壤跨年晚會上金主愛親吻金正恩臉頰。（圖／翻攝自朝鮮中央TV）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩與女兒金主愛在平壤跨年晚會中互動親密，13歲的金主愛不僅搶占鏡頭焦點，更在跨年倒數時刻主動親吻父親臉頰，溫馨畫面引發外界關注。

《朝鮮中央電視台》1日播出的畫面中，金主愛率先從掛著「7·27 1953」車牌的金正恩專用Aurus豪華轎車上下車，身穿與父親相同設計的皮革大衣，晚會上坐在金正恩與李雪主中間的座位觀賞演出，期間父女倆頻頻牽手、耳語交談，展現濃厚親情。

新年倒數結束時金主愛更微微起身，一隻手輕捧父親臉頰並獻上親吻，令金正恩當場露出燦爛笑容。相較之下，李雪主在新聞畫面中大多被邊緣化，經常出現在鏡頭角落或完全被排除在外。

金主愛在晚會上效仿父母擁抱孩童、接過花束的領導人姿態，並接受群眾90度鞠躬致意。不過當派往俄羅斯作戰的人民軍家屬湧向金正恩時，她略顯尷尬地退到後方。

另一方面，金正恩胞妹金與正的一雙兒女也現身會場。儘管北韓官方從未證實金與正的婚育狀況，但南韓國情院推估她曾於2015年5月生產，2018年2月訪問南韓時疑似懷有第二胎。而跨年晚會上勞動黨主要幹部牽著孩子們進場的畫面中，和金與正牽著手的2名兒童與去年相同，推測就是她的子女。

►金正恩攜妻女慶跨年！13歲金主愛坐C位 「小手緊牽爸爸」看表演