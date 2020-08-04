澳門今起提高對香港、大連、烏魯木齊入境檢疫管制

▲澳門因應新冠肺炎疫情，收緊對香港和大陸大連、烏魯木齊居民入境管制。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

受中國大陸香港、遼寧大連、新疆烏魯木齊等地疫情復發影響，曾於7月13日起解除對大陸居民入境管制的澳門，於今日宣布，提升對上述三地的入境管制等級，包括從4日起，香港赴澳門須提交72小時內核酸檢測報告，對曾到過大連、烏魯木齊者，採取14天醫學觀察。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，考慮到香港疫情形勢，今天（4日）6時起，由香港入境澳門人士，由原本提交7天內核酸檢測呈陰性報告，改為72小時內的核酸檢測報告。與此同時，仍然維持14天的醫學隔離觀察。

▲香港近日新冠肺炎疫情復發。（圖／路透社）

至於因應新疆和遼寧的疫情持續，澳門也自4日上午6時起，要求所有在入境前14天內曾經到大連或烏魯木齊的人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受14天醫學觀察。

至於往返澳門和香港的貨船，澳門官方指出，將對所有登岸澳門的船員進行閉環管理，也就是說，當船員登岸澳門後，由專車送到指定酒店休息，返回時再專車接送，所有人員不會進入社區。

據了解，7月13日時，澳門將北京和湖北省從疫情高風險地區名單中剔除，等於當時大陸所有城市居民到訪澳門，都不需作14天的隔離醫學觀察，而該一鬆綁機制直到近期香港疫情復發才又收緊。



大陸衛健委通報數據顯示，8月3日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診36例病例中，境外輸入病例6例（廣東4例，上海1例，四川1例），本土病例30例（新疆28例，遼寧2例），新增無症狀感染者21例（境外輸入12例）。

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