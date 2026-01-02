找小20歲、B罩杯女！48歲男聯誼喊「有皇位要繼承」　網傻眼開酸

▲48歲男子想認識小20歲的女性朋友。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

粉專「幸福列車未婚聯誼活動」會替民眾貼出相關資料、遮臉後的照片，協助單身朋友找尋合適的對象。昨日粉專貼出「排約日常」，67年次、48歲的男網友自稱「有皇位要繼承」，且有車、有房，想認識88年次至94年次的女生。而種種條件曝光後，就掀起網友熱議。

48歲男「有皇位要繼承」 想認識小20歲女性朋友

根據「幸福列車未婚聯誼活動」發布的貼文，未婚、67年次的K先生身高175公分、70公斤，目前人在澳洲，無業、偶爾開Uber，是個性不像亞洲人的亞洲人。他透露自己有車、有房，且「有皇位要繼承（好幾個0），台灣有土地（永和）、澳洲有多筆房產」。

K先生想認識「88～94年次、身高>155公分、體重<60公斤、非二春、無小孩，工作地／居住地不拘的女性朋友。」換言之，年紀要是27歲以下，另外，必須是B罩杯以上、不要外向、不要刺青、皮膚要好、性格溫和、想生小孩、會煮飯或肯學。

48歲男條件曝光 網友看傻眼

各種條件曝光後，底下網友紛紛直呼，「第一次看到王子要開uber」、「原來現在可以指定罩杯了」、「簡單說要找年輕漂亮要安靜兼職傭人角色」、「好幾個零可以繼承會在這裡發廢文徵老婆嗎」、「『個性不是很亞洲』，卻開了很亞洲的求偶條件耶」、「沒看過這麼不要臉的 皇位真的到你這代就好」、「爸爸找女兒相親」。

網紅潔哥也留言回應，「這個不被噴爆不可能，我是來看留言的」。另還有網友拋問，「已經過了18小時多，本人還沒要求刪文嗎？」粉專則回覆，「沒啊，他也笑得很久」。