瑞士酒吧「恐怖閃燃」40死！　專家悚曝：整個房間瞬間起火

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans Montana）一間酒吧在跨年夜發生40死嚴重火災，檢方指出火勢可能因「閃燃」（flashover）引發爆炸性蔓延，CNN則撰文解釋該現象導致的災難情況。

▲克蘭蒙丹納一間酒吧大火釀成至少40死。（圖／翻攝自X）

瓦萊州（Valais）檢察官皮洛德（Beatrice Pilloud）表示，具體情況尚不明確，但調查人員正在釐清「閃燃」是否導致了酒吧爆炸事件，「目前有許多情況需要釐清，我們提出了幾種假設，但目前優先調查的主要理論是閃燃引發迅速爆炸」，他們已經聽取多名目擊者的證詞，並且回收數支手機進行分析。

根據美國消防協會（NFPA）資訊，閃燃是指高溫氣體上升至天花板後，沿著牆面擴散的現象。熱度會持續升高，直到室內所有可燃物品皆達到燃點並起火。

▲跨年夜發生致命惡火，瑞士民眾紛紛哀悼致意。（圖／達志影像／美聯社）



火災安全研究所（FSRI）副所長柯伯（Steve Kerber）解釋，「閃燃發生時，不再只是房間內的物品著火，而是整個房間都在燃燒。」溫度飆升至1000°F（約538°C）時，即使穿著全套防護裝備的消防員也難以倖存。

他說，「想像一下，火焰迅速散布至整個天花板，產生的能量向下覆蓋至設施內所有易燃物品，幾乎所有物品在極短時間內接連起火，整個房間被火焰包圍，這種情況下是無法存活的。」

這起悲劇1日凌晨1時30分發生在鎮上酒吧Le Constellation的跨年派對上，店員疑似噴灑香檳火花意外引燃天花板，火勢在數秒內迅速蔓延，導致現場約40人喪命、115人重傷。

目擊者透露，火災起因疑是有人將仙女棒或信號彈插在香檳瓶上，當時一名男員工正抱著手持香檳瓶的女同事，火花瞬間引燃天花板。