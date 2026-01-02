囂張男破壞剪偷「單車界特斯拉」搭火車落跑　鐵警追2月逮人

記者鄧木卿／台中報導

台中市35歲莊姓男子鎖定中部地區車潮眾多的火車站或高鐵站，隨身攜帶破壞剪，專偷智能電動自行車，得手後光明正大牽上火車回到租屋處，鐵路警察局獲報後，追查2個月、調閱上百支監視器，114年12月29日上門逮人，赫見屋內有1輛「單車界特斯拉」之稱、市價超過10萬的vanmoof，全案依法送辦。

▲莊大搖大擺偷走高檔單車（紅圈處），過程全被監視器拍下。（圖／警方提供）

▲▼鐵路警察逮捕專偷高檔單車的竊賊。（圖／警方提供）

莊嫌去年10月及11月間，分別在台鐵潭子火車站及高鐵台中站，鎖定停放在車站周遭的高價腳踏車，得手後，連人帶車上火車，回到苗栗後龍租屋處，再上網低價賣出。

鐵路警察局台中分局分別接獲報案後發現，被竊單車都是高單價，1輛市價上萬元，另1輛更是超過10萬的智能電動自行車，直覺認為是同一人所為，經調閱上百支路口監視器，2個月後循線在租屋處找到人。

警方現場搜出1輛有「單車界特斯拉」之稱的vanmoof電動自行車，以及破壞剪1把等，訊問後依竊盜罪嫌送辦。

警方將持續加強車站周邊巡查與查緝作為，以維護民眾財產安全，並呼籲民眾停放腳踏車時應確實上鎖，選擇明亮且人潮較多之處停放，以降低遭竊風險。

▲鐵路警察尋獲遭竊高檔單車。（圖為同一車款，警方提供）