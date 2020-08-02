她被丈夫「槍擊毀容」！　全美首名「臉部移植患者」術後12年後去世

▲全美首名接受臉部移植手術的患者康妮．庫爾普（Connie Culp）去世，享年57歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

來自美國俄亥俄州的康妮．庫爾普（Connie Culp）於2004年遭丈夫開槍，毀掉臉龐中間大面積部分，失去嗅覺與部分視覺，無法說話、進食與呼吸。她2008年在克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）接受全國第一項臉部移植手術，她也成為器官捐贈的倡議者，四處演講分享人生經歷，最後於7月29日去世，享年57歲。

We are saddened by the loss of Connie Culp, the first face transplant recipient in the U.S.



She was an inspiration to all of us at Cleveland Clinic. pic.twitter.com/gvuJCzf7Jd — ClevelandClinicNews (@CleClinicNews) July 31, 2020

克里夫蘭醫學中心發言人帕切蒂（Andrea Pacetti）證實，康妮死於感染引發的併發症，但此感染與移植無關。皮膚整形外科研究所所長帕佩醫師（Dr. Frank Papay）說，康妮是一位偉大先驅，也是迄今最長壽的臉部移植患者，「（康妮）是一個非常勇敢、充滿活力的女人，鼓舞了許多人」。

▲康妮手術成功，餘生成為器官捐贈倡議者，鼓舞許多人。（圖／達志影像／美聯社）



綜合CNN、《紐約時報》報導，克里夫蘭醫學中心的西蒙諾醫師（Maria Siemionow）於2008年率領團隊，把已故捐贈者安娜．卡斯珀（Anna Kasper）的臉皮塑形之後移植到康妮臉上，將組織、骨骼、肌肉、神經、血管連接在一起，填補缺少部分，歷經22小時，完成全美第一項臉部移植手術。團隊強調，手術不是為了美容，而是重建基本功能。

Connie Culp, who got first US face transplant, dead at 57 https://t.co/ijMTeFqu6R pic.twitter.com/wgorBwkfji — New York Post (@nypost) August 1, 2020

康妮術後表示非常開心，「我現在可以聞到東西了，我可以吃牛排，幾乎可以吃下所有固體食物，所以，一切都變得越來越好」。雖然她的手術成功，但餘生都必須服用藥物，抑制免疫系統，避免隨時可能出現的排斥反應，也因此更容易發生感染。

據悉，康妮的丈夫湯瑪斯（Thomas Culp）當年也對著自己開槍，失去幾顆牙齒與左眼部份視力，外表沒有太大變化，最後因嚴重謀殺未遂遭判刑7年，2011年獲釋。但是，康妮2009年受訪時坦言已經原諒老公，「我還是愛著我的丈夫，我在他這麼做的那天就原諒他了。我必須（原諒他）」。

►淡斑、保濕、勻亮肌膚 夏日美肌必備！