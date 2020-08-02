　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她被丈夫「槍擊毀容」！　全美首名「臉部移植患者」術後12年後去世

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲全美首名接受臉部移植手術的患者康妮．庫爾普（Connie Culp）去世，享年57歲。（圖／達志影像／美聯社）

▲全美首名接受臉部移植手術的患者康妮．庫爾普（Connie Culp）去世，享年57歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

來自美國俄亥俄州的康妮．庫爾普（Connie Culp）於2004年遭丈夫開槍，毀掉臉龐中間大面積部分，失去嗅覺與部分視覺，無法說話、進食與呼吸。她2008年在克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）接受全國第一項臉部移植手術，她也成為器官捐贈的倡議者，四處演講分享人生經歷，最後於7月29日去世，享年57歲。

克里夫蘭醫學中心發言人帕切蒂（Andrea Pacetti）證實，康妮死於感染引發的併發症，但此感染與移植無關。皮膚整形外科研究所所長帕佩醫師（Dr. Frank Papay）說，康妮是一位偉大先驅，也是迄今最長壽的臉部移植患者，「（康妮）是一個非常勇敢、充滿活力的女人，鼓舞了許多人」。

▲全美首名接受臉部移植手術的患者康妮．庫爾普（Connie Culp）去世，享年57歲。（圖／達志影像／美聯社）

▲康妮手術成功，餘生成為器官捐贈倡議者，鼓舞許多人。（圖／達志影像／美聯社）

綜合CNN、《紐約時報》報導，克里夫蘭醫學中心的西蒙諾醫師（Maria Siemionow）於2008年率領團隊，把已故捐贈者安娜．卡斯珀（Anna Kasper）的臉皮塑形之後移植到康妮臉上，將組織、骨骼、肌肉、神經、血管連接在一起，填補缺少部分，歷經22小時，完成全美第一項臉部移植手術。團隊強調，手術不是為了美容，而是重建基本功能。

康妮術後表示非常開心，「我現在可以聞到東西了，我可以吃牛排，幾乎可以吃下所有固體食物，所以，一切都變得越來越好」。雖然她的手術成功，但餘生都必須服用藥物，抑制免疫系統，避免隨時可能出現的排斥反應，也因此更容易發生感染。

據悉，康妮的丈夫湯瑪斯（Thomas Culp）當年也對著自己開槍，失去幾顆牙齒與左眼部份視力，外表沒有太大變化，最後因嚴重謀殺未遂遭判刑7年，2011年獲釋。但是，康妮2009年受訪時坦言已經原諒老公，「我還是愛著我的丈夫，我在他這麼做的那天就原諒他了。我必須（原諒他）」。

►淡斑、保濕、勻亮肌膚　夏日美肌必備！

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
指揮中心公布「比利時確診工程師最新疫調」　醫一看：沒放心感覺
快訊／新莊男自撞車禍　竟從「中山高架」詭墜5米重摔到捷運站上
台南民宅深夜大火竟是逆孫提油縱火！父子口角嗆報復..阿公重傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登「縮減副手名單」！3女強人競爭超激烈　她聲勢飆升成最強「黑馬」

全沒戴口罩！美國夏令營學員「26人擠1間小木屋」　260人↑染疫

防疫封鎖酒舖也關門！印度村民「狂飲洗手液」解癮　10人慘死

「哈格比」最快明天成颱！　美軍預測路徑「經過台灣東方海面」

美佛州「死亡病例連4天創新高」！　佛奇點出「防疫致命傷」

終點線引爆釀3死260傷↑　波士頓馬拉松爆炸案嫌犯「死刑判決遭推翻」！

川普宣布「禁止TikTok在美國營運」！　預告最快8/1執行

共軍學者唐娟被捕過程曝光！躲領館「陷入歇斯底里」就醫後落網

阿拉斯加「2飛機相撞」殘骸掉滿高速公路！7人全罹難　議員驚傳殞命

BBC：李登輝「親日派」色彩鮮明引正反評價　推動民主化也與日有關

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

婁峻碩爆有「4塊肌」一定脫爆　和焦凡凡媒人竟然是高爾宣

嘉義男自淋汽油證明「我愛妳」 全身起火哀號：她還真的點下去

颱風「辛樂克」最快今生成！ 明起大變天...豪雨擴大炸3天

「你覺得私房錢藏哪最安全？」　秦昊「裝傻一句話」林志穎尬笑

外送哥等紅燈「腳爽踩賓利」狂搖　他直擊驚呆...網：15億得主出現了

妙齡女看護開車突自撞！「失能狼男」坦承下藥：想要偷摸她

暴雨襲南韓中部「至少3死」！河川暴漲捲走消防員　鐵路公路全癱瘓

擦過台灣頭頂！日氣象廳「哈格比預測」狂叮嚀：要防豪大雨…有2天最顛峰

她被丈夫「槍擊毀容」！　全美首名「臉部移植患者」術後12年後去世

連同黨高層都放棄！川普悲喊「沒人喜歡我」　24hrs連2推自打氣：會贏大選的

雙眼所見非事實！精子騙了科學家350年　新研究：前進方式像隻「嬉戲的水獺」

川普表態封殺　傳微軟洽談收購TikTok喊卡

CNN：美中科技戰「台積電是下個爭端」　北京當局可能要求先進晶圓廠入駐

美國航母布希號官兵確診隔離！　海軍拒絕透露染疫人數

中國出資建100km海底隧道　愛沙尼亞說不：有安全顧慮

蘇震清財產申報曝「持股票面價值達1億6千萬」　游淑慧疑：為何需要借2000萬？

妙齡女看護開車突自撞！「失能狼男」坦承下藥：想要偷摸她

暴雨襲南韓中部「至少3死」！河川暴漲捲走消防員　鐵路公路全癱瘓

立委爆集體收賄「10人聲押」！律師一早奔北院閱卷　羈押庭最快1400開庭

頭臭、出油全解決！夏季秀髮「問題對策」Q＆A

養生滋補蟑螂乾…他笑假圖片！一查「250克約150元」驚呆：真的有在賣

又爆鉛中毒！　台中婦腹痛+骨頭痛　衛生局：該診所病患盡速抽血檢查

川普封殺TikTok　胡錫進：挑戰美高科技霸權「讓華府心神不寧」

速霸陸BRZ全面停止接單　新世代車型可望搭載TOYOTA TNGA新底盤

氣集丹田能治病！李嗣涔：掌握科學訣竅，15分鐘打通任督二脈

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

國際熱門新聞

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

即／TikTok同意出售給微軟

誤會350年！　新研究：精子不是左右擺動前進

北韓軍官「三人行」拍淫片遭活逮...判死刑！

CNN：美中科技戰「台積電是下個爭端」

岩手縣出現新冠首例　網友肉搜灌爆公司官網

譚德塞宣布維持「國際公衛緊急事件」

驚世婆婆大鬧婚禮...對新娘大吼：我兒最棒

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

都沒戴口罩！美夏令營260人↑染疫

中國出資建海底隧道　遭愛沙尼亞拒絕

國一男童被4名同學性侵「頂撞後面」　胰臟炎亡

擁13.7吋纖細腰！她堅稱：遺傳沒修圖

埃及學生妹全身緊包　「塗大紅口紅跳辣舞」慘遭判2年

更多熱門

相關新聞

即／TikTok同意出售給微軟

即／TikTok同意出售給微軟

根據《路透社》報導，TikTok已經同意將出售給微軟（Microsoft）全面接管，「北京字節跳動」（ByteDance）股份完全退出。

3女強人競爭拜登副手！　黑馬是她

3女強人競爭拜登副手！　黑馬是她

駭名人推特詐財　主謀是17歲少年

駭名人推特詐財　主謀是17歲少年

都沒戴口罩！美夏令營260人↑染疫

都沒戴口罩！美夏令營260人↑染疫

加拿大：孟晚舟案符合引渡美國條件

加拿大：孟晚舟案符合引渡美國條件

關鍵字：

北美要聞移植臉部移植

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

偶像劇女神「坐傳統早餐店用餐」

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

蔣友柏「進化大肌肌」...變台版馮迪索

快訊／哈格比海警發布！越晚雨越大「周一最靠近」

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

楊冪33歲「下半臉徹底崩了」！臉部真實狀態全被拍

20多歲妹喊屁股痛！醫指尖一頂「激情狂震」：第1次嗎　男友認了

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

大感染劇本上演！醫爆「台灣處於第4階段」

20歲嫩妻爬上公公床！一試成主顧「老公被瞞7年綠爆」

哈格比進逼！全台防2天強風豪雨　暴風圈侵襲機率出爐

23歲瘦男「打一個哈欠」肺炸了！　身體一半血都流掉了

和尚7天蓋巨窩　鳥奴囧沒筷子用

更多

最夯影音

更多
噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕
賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面