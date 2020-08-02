把14歲少年「拖下水生吞」！4.7米巨鱷剖肚　掏出破布殘肢

▲馬來西亞一名14歲少年遭巨鱷拖下水面。搜救團隊幾天後捕捉到一隻鹹水鱷，剖肚驚見人體殘肢與衣服碎片。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

馬來西亞砂勞越（Sarawak）發生一起可怕事件，14歲少年甘亞（Ricky Ganya）於7月26日到烏魯巴拉威河撿螺，卻被一隻身長4.7公尺的巨鱷當場拖下水。搜救團隊31日在事發地點不遠處捕獲鱷魚，剖開肚子，發現人體殘肢與衣服碎片，據信就是失蹤少年的遺骸。

綜合馬來西亞《太陽報》與《星洲日報》，甘亞26日在河邊撿螺，未料突然被巨鱷攻擊，當場遭拖下水面，驚悚過程全被阿姨目睹。

迅捷野生動物行動小組（SWAT）、砂勞越林業公司以及警方組成搜救團隊，31日上午9時15分左右在丹絨馬尼斯（Tanjung Manis）某河段利用雞誘捕到一隻鹹水鱷（Saltwater crocodile），立刻帶往陸地，試圖蒐集更多證據。

Buaya sepanjang 4.5 meter, dipercayai baham remaja berjaya ditangkap#BHwilayah https://t.co/1w8ciBM9IL — Berita Harian (@bharianmy) July 31, 2020

砂勞越消防局副局長鍾齡喜（Tiong Ling Hii，音譯）表示，鱷魚身長大約4.7公尺、寬1.7公尺，體型非常巨大，肚子遭剖開以後，「發現一些衣物、人體部位」與內臟殘骸，捕獲地點距離碼頭大約3公里，非常靠近少年遭遇攻擊的地方。

基於上述種種證據，相關單位推測，鱷魚肚中的殘骸就屬於甘亞。但是，受害者家屬不願相信，極力要求持續調查，搜救團隊只好在下午2時展開最後搜索。

►淡斑、保濕、勻亮肌膚 夏日美肌必備！