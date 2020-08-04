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快訊／中國代表團最快明早抵「索馬利蘭」　北京派出外交高官

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▲▼非洲國家索馬利蘭(Republic of　Somaliland)處境跟台灣非常類似。（圖／達志影像／美聯社）

▲索馬利蘭媒體報導，中國代表團明日將抵達首都哈爾格薩。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

根據《索馬利蘭紀事報》（Somaliland Chronicle）最新消息，北京派遣的代表團明（5）日早上將抵達首都哈爾格薩（Hargeisa），訪問索馬利蘭。據悉，代表團成員包括中國外交部的高級官員，但目前尚不清楚其他細節。

索馬利蘭（Republic of Somaliland）外交與國際合作部消息人士指出，來自北京的中國外交部高官代表團5日將抵達哈爾格薩。據悉，中國駐索馬利亞大使覃儉（Qin Jian）自從8月1號起就一直待在當地。此外，目前沒有其他詳細資訊。

▲▼索馬利蘭（Republic of Somaliland）總統比希（Muse Bihi Abdi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲目前仍不清楚索馬利蘭總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）是否會與中國代表團見面。（圖／達志影像／美聯社）

索馬利蘭阿布迪（Muse Bihi Abdi）先前拒絕與覃儉見面，如今尚不清楚他是否將與中國代表團會晤。中國駐索馬利亞大使館與覃儉目前都未對此發表評論。

索馬利蘭與台灣日前敲定互設代表處，3日又傳出阿布迪指示幕僚深入研究，如何與台灣強化雙邊關係，甚至尋求互相承認的可能性。

中國先前試圖說服索馬利蘭切勿與台建立關係，但遭斷然拒絕。索馬利亞也強烈反對此事。

►快訊／宣布互設代表處後　傳索馬利蘭考慮「承認台灣」

 

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中國台灣索馬利蘭索馬利亞覃儉

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