國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本YTR「在印度恆河尿尿」惹怒居民！當場被包圍　火爆場面曝

▲▼日本YouTuber「在印度恆河小便」當場被包圍。（圖／記翻攝自X）

▲日本YouTuber在印度恆河隨地便溺。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

日本一名男性YouTuber去年聖誕節當天身穿紅色泳褲、頭戴聖誕帽，在印度聖河的恆河沐浴，隨即遭周圍居民包圍阻擋，並大聲斥責。相關影片12月27日在網路引發日本與印度兩地討論，有人認為當地居民不友善，但同行的日本籍導遊12月31日承認，當天是因為同行的人在恆河小便，才會激怒當地居民，並對此道歉。

根據《共同社》報導，該起事件發生在2025年12月25日聖誕節當天，數名戴著聖誕帽的日本人試圖進入印度北部瓦拉納西的恆河沐浴聖地，進行沐浴儀式，其中一名男性甚至只穿著紅色泳褲，隨即遭到周圍居民包圍阻止。

現場民眾情緒激動地高喊，「這裡是神聖的河流，請你離開」，場面一度陷入緊張對峙。面對突如其來的指責聲浪，一群人被迫坐在河邊石階上，雙手合十不斷道歉，部分當地民眾仍在一旁大聲叫嚷，但周圍聚集的人群越來越多，斥責聲也愈發激烈。整個過程被拍攝下來，並在事發兩天後上傳至社群平台，迅速引發熱議。

事發當下的影片隨後在網路瘋傳，外界最初以為當地民眾不滿的原因是該名YouTuber在印度教聖地身穿聖誕裝。而對於現場民眾的激烈反應，也有印度網友批評，這種行為與印度「待客如神」的傳統背道而馳，嚴重損害國家國際形象。

沒想到事情數日後出現反轉，負責帶領這群日本遊客到現場的日本籍導遊事後承認，是因為這個YouTuber團隊中，當天有成員在恆河畔隨意小便，才引發當地民眾不滿，並正式道歉。而該YouTuber團隊隨後也發布道歉聲明，坦承在恆河便溺。

當地警方表示，事件發生當下並未收到正式檢舉，但影片在網路瘋傳後，已意識到事態嚴重性並展開調查。

 
01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

日本東京都一對父母1日凌晨趁著兒子睡著，外出進行新年參拜，豈料3歲兒子卻獨自翻越陽台護欄，從9樓墜落，被路過民眾發現後通報消防部門送醫，但經搶救仍宣告不治。

