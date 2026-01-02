　
北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」確立地位　金正恩笑開懷

記者張方瑀／綜合報導

北韓政權世襲訊號越來越強烈，領導人金正恩於元旦當天，不僅帶著被視為接班人的女兒金主愛首度參謁錦繡山太陽宮，北韓官媒更釋出罕見畫面，紀錄下金主愛在慶祝活動中當眾「親吻金正恩臉頰」的親密舉動。分析家認為，這種毫不避諱的肢體接觸，正是在向外界宣告其不可動搖的世襲正統地位。

參謁太陽宮　金主愛位居父母中央

根據北韓官媒朝中社（KCNA）發布的照片，金正恩於1月1日前往參謁存放祖父金日成及父親金正日遺體的錦繡山太陽宮。在這一場象徵權力傳承的重要儀式中，金主愛與母親李雪主同行，且在太陽宮大廳內，金主愛就站在父母的正中央，顯示其地位已超越一般家庭成員。

▲▼北韓領導人金正恩於元旦當天帶著女兒金主愛首度參謁錦繡山太陽宮、參與新年慶祝活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩帶著女兒金主愛首度參謁錦繡山太陽宮。（圖／達志影像／美聯社）

世宗研究所副所長鄭成章（Cheong Seong-chang）分析，金主愛首次參謁陵寢，是金正恩精心策劃的政治動作。由於北韓即將舉行勞動黨大會，外界推測此舉是為了正式確立接班地位進行鋪路。

罕見親臉頰畫面曝　存在感力壓第一夫人

除了莊嚴的參謁行程，北韓國營中央電視台（KCTV）播出的元旦新年慶祝影片更引發熱議。影片顯示，金主愛從掛有「1953年7月27日」（韓戰停戰協定簽署日）車牌的專屬加長型豪華轎車下車，身穿與金正恩同款的黑色皮衣。

在慶祝表演現場，金主愛坐在金正恩與李雪主之間的「C位」。當新年倒數開始時，金主愛自然地站起身，一手輕托住父親的臉龐並親吻其臉頰，金正恩則露出慈祥微笑回應。

▲▼北韓領導人金正恩於元旦當天帶著女兒金主愛首度參謁錦繡山太陽宮、參與新年慶祝活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金正恩與金主愛互動親密。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼北韓領導人金正恩於元旦當天帶著女兒金主愛首度參謁錦繡山太陽宮、參與新年慶祝活動。（圖／達志影像／美聯社）

根據《每日經濟新聞》與《路透社》報導，這種公開展現親密感的互動，與金正恩過去試圖隱藏接班人的作法截然不同，相較之下，母親李雪主的存在感則明顯減弱。

專家看法分歧　年齡與黨籍仍是門檻

自2022年首度公開露面以來，金主愛在過去三年曝光率激增。國立統一研究院北韓專家洪敏指出，北韓正透過塑造「穩定家庭」的形象來強化政權合法性。去年9月，金主愛也曾陪同父親前往北京進行首次公開出訪。

然而，洪敏也提醒，據信年僅13歲的金主愛尚未達到加入勞動黨的法定年齡，目前要公開指定接班人仍有實務上的困難。儘管如此，隨着金主愛與父親頻繁展現出的親密互動與政治存在感，多數分析人士已傾向認為，她就是北韓第四代領導人的不二人選。

