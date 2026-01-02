北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」確立地位　金正恩笑開懷

記者張方瑀／綜合報導

北韓政權世襲訊號越來越強烈，領導人金正恩於元旦當天，不僅帶著被視為接班人的女兒金主愛首度參謁錦繡山太陽宮，北韓官媒更釋出罕見畫面，紀錄下金主愛在慶祝活動中當眾「親吻金正恩臉頰」的親密舉動。分析家認為，這種毫不避諱的肢體接觸，正是在向外界宣告其不可動搖的世襲正統地位。

參謁太陽宮 金主愛位居父母中央

根據北韓官媒朝中社（KCNA）發布的照片，金正恩於1月1日前往參謁存放祖父金日成及父親金正日遺體的錦繡山太陽宮。在這一場象徵權力傳承的重要儀式中，金主愛與母親李雪主同行，且在太陽宮大廳內，金主愛就站在父母的正中央，顯示其地位已超越一般家庭成員。

▲金正恩帶著女兒金主愛首度參謁錦繡山太陽宮。（圖／達志影像／美聯社）



世宗研究所副所長鄭成章（Cheong Seong-chang）分析，金主愛首次參謁陵寢，是金正恩精心策劃的政治動作。由於北韓即將舉行勞動黨大會，外界推測此舉是為了正式確立接班地位進行鋪路。

罕見親臉頰畫面曝 存在感力壓第一夫人

除了莊嚴的參謁行程，北韓國營中央電視台（KCTV）播出的元旦新年慶祝影片更引發熱議。影片顯示，金主愛從掛有「1953年7月27日」（韓戰停戰協定簽署日）車牌的專屬加長型豪華轎車下車，身穿與金正恩同款的黑色皮衣。

在慶祝表演現場，金主愛坐在金正恩與李雪主之間的「C位」。當新年倒數開始時，金主愛自然地站起身，一手輕托住父親的臉龐並親吻其臉頰，金正恩則露出慈祥微笑回應。

▲▼金正恩與金主愛互動親密。（圖／達志影像／美聯社）



根據《每日經濟新聞》與《路透社》報導，這種公開展現親密感的互動，與金正恩過去試圖隱藏接班人的作法截然不同，相較之下，母親李雪主的存在感則明顯減弱。

專家看法分歧 年齡與黨籍仍是門檻

自2022年首度公開露面以來，金主愛在過去三年曝光率激增。國立統一研究院北韓專家洪敏指出，北韓正透過塑造「穩定家庭」的形象來強化政權合法性。去年9月，金主愛也曾陪同父親前往北京進行首次公開出訪。

然而，洪敏也提醒，據信年僅13歲的金主愛尚未達到加入勞動黨的法定年齡，目前要公開指定接班人仍有實務上的困難。儘管如此，隨着金主愛與父親頻繁展現出的親密互動與政治存在感，多數分析人士已傾向認為，她就是北韓第四代領導人的不二人選。