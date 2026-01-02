客機失控衝出跑道！　美聯航機長「當場崩潰」瘋狂道歉

▲美聯航一架波音客機失控衝出跑道。（圖／翻攝X@NTSB_Newsroom）



記者吳美依／綜合報導

美國聯合航空（United Airlines）一架波音737-8 MAX客機降落德州休士頓，卻因地面濕滑失控滑出跑道，機師當下忍不住情緒崩潰、驚慌失措，駕駛艙對話也於12月31日被當局公布。

《每日郵報》報導，2024年3月8日，該班機從田納西州孟菲斯（Memphis）起飛，載著約160名乘客，降落德州喬治布希洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）。

未料，該客機降落時未能及時減速，直接滑入跑道旁草地，最終機翼著地、停在跑道旁的草地上，乘客們被迫透過緊急門滑梯下機，左側主起落架也因撞擊地面混凝土結構而分離，所幸無人傷亡。

NTSB opens public docket for its ongoing investigation of the March 2024 runway excursion of a United Airlines Boeing 737-8 at George Bush Intercontinental Airport in Houston, Texas. https://t.co/HsI4EvIVJ8 pic.twitter.com/7pdV6FYONR — NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) December 31, 2025

根據美國國家運輸安全委員會（NTSB）公布的監視器畫面及駕駛艙通話紀錄，61歲機長約哈奇（Alireza Johartchi）在事故發生後情緒崩潰，向39歲副機長狄克森（Michael Dickson）頻頻道歉。

約哈奇說，「我的天哪，我不敢相信會發生這種事。該死，我很抱歉，不敢相信我搞砸了。兄弟，很抱歉讓你捲入這團混亂。天啊，這太瘋狂了，我以為飛機會停下來。老兄，我真的非常抱歉讓你捲入這件事，我真的很抱歉。」

約哈奇也詢問空服員是否有乘客受傷，他非常擔心遭受懲處，甚至在社群媒體上引發討論，「我們會被社群媒體瘋傳...該死的人們會拍影片的。」

此案仍在調查中，尚不確定事故原因。但NTSB初步報告指出，這架波音737-8 MAX滑出跑道前未能充分減速，原因是「機組人員在潮濕的跑道上，放鬆了關鍵剎車系統的操作力度。飛機著陸後，減速板隨即縮回，導致自動剎車解除，隨後反向推力也被調低，進而增加了飛機減速的難度。」