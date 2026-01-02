跨年煙火釀2死！　荷蘭百年大教堂被燒毀「50公尺塔樓倒了」

▲1日午夜不久後，馮德爾教堂（Vondelkerk）陷入火海。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

荷蘭跨年夜不平靜，民眾為了慶祝施放煙火，卻引發意外，導致至少2人死亡。此外，一座建於1872年的歷史性教堂遭大火吞噬，50公尺高的塔樓倒塌毀損。

根據當局說法，位於阿姆斯特丹（Amsterdam）西南方近郊的阿爾斯梅爾鎮（Aalsmeer），一名38歲男子在煙火事故中喪生。東部奈美根市（Nijmegen）也有一名17歲少年死於煙火相關意外。

此外，1日午夜過後不久，阿姆斯特丹市中心馮德爾公園（Vondel park）附近的19世紀新哥德式馮德爾教堂（Vondelkerk）陷入火海，儘管主體結構保持完整，但屋頂嚴重受損。火災原因仍在調查中。

荷蘭警方1日表示，這次跨年夜一共逮捕250人左右，多座城市部署鎮暴警察，「今年跨年夜，部分地區的大型煙火及縱火行為，造成了非常嚴重的破壞」，針對緊急服務部門及警察的暴力行為也再次加劇。

《路透社》、《歐洲新聞》報導，在荷蘭，人們通常會放煙火迎接新年，但這種行為每年造成數百人受傷與數百萬歐元的財產損失。

由於這是預期實施非法定煙火禁令前的最後一次跨年，荷蘭民眾展開大規模的搶購。根據荷蘭煙火協會（Dutch Pyrotechnics Association）數據，狂歡者們砸下了創紀錄的1.29億歐元（約新台幣47億元）購買煙火。