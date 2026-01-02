派對變煉獄！瑞士酒吧「香檳插仙女棒」點燃天花板　恐怖畫面曝

記者張方瑀／綜合報導

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）1日凌晨發生恐怖火災。當地知名酒吧在舉行跨年派對時，疑因酒保高舉插有仙女棒的香檳瓶巡場，意外引燃天花板，火勢迅速蔓延並引發爆燃。現場瞬間陷入混亂，目擊者驚恐描述「人們從頭到腳都在燃燒」，民眾為了逃生在窄門與樓梯間瘋狂推擠，現場慘不忍睹。

香檳火花點燃天花板 驚悚畫面曝光

綜合外媒報導，事發於1日凌晨1點半左右，當地知名酒吧Le Constellation內正沉浸在迎接2026年的歡慶氣氛中。法國BFM電視台播出的流出畫面顯示，一名服務生手持插著噴火煙火的香檳瓶在人群中穿梭。

目擊者艾瑪（Emma）與阿爾班（Albane）指出，當時一名男酒保將女酒保扛在肩上高舉香檳，未料瓶上的火花直接噴向低矮的纖維木造天花板。

「天花板火勢擴散得極快，」目擊者表示，火焰點燃瞬間，木造結構開始坍塌，慶祝現場在幾秒鐘內淪為人間煉獄。瓦萊州（Valais canton）官員指出，火災發生後可能引發了可燃氣體外洩，造成劇烈的「閃燃」或「爆燃」，導致傷亡人數直線攀升。

▲瑞士酒吧「香檳插仙女棒」點燃天花板。（圖／翻攝自YouTube）



「人們從頭到腳在燃燒」 現場如恐怖電影

一名酒吧常客向BBC透露，火警發生時他正衝回現場尋找弟弟，砸破窗戶後映入眼簾的竟是「人們從頭到腳都在燃燒，衣服都被燒光了」的慘狀。他強忍震驚，在消防員趕到前不斷為傷者提供水與衣物，甚至脫下自己的夾克裹住一名嚴重燒傷的男子。

住在附近的居民帕斯卡（Oleh Paska）則回憶，當時剛與家人慶祝完新年，突然聽到一連串爆炸聲，起初還以為是慶祝的鞭炮聲，直到傳來淒厲的哭喊，並看到大量救護車、消防車湧入，才驚覺發生大事。目擊者形容，看到約20人拚命逃離濃煙與火海，「簡直像在看恐怖電影。」

狹窄樓梯變奪命陷阱 傷者擠爆醫院加護病房

16歲的倖存者克拉維耶（Axel Clavier）餘悸猶存地表示，當時為了逃生，他被迫藏在桌子後方，最後衝上樓用桌子砸破壓克力窗才撿回一命，但他已有朋友不幸罹難。

他指出，酒吧位於地下室，逃生路徑僅有一座狹窄樓梯，人群在極度恐慌中發生嚴重推擠，許多人被困在窄門動彈不得。

瓦萊州警長吉斯勒（Frédéric Gisler）證實，目前約有40人死亡，死傷者來自多個國家，身分仍待確認。州政府首長芮納（Mathias Reynard）悲痛表示，「今晚本該是慶祝與團聚的時刻，卻變成了一場惡夢。」

目前當地醫院的加護病房與手術室已全數滿載，瓦萊州檢察總長則強調，雖然起火原因仍待專家進入現場調查，但已排除恐怖攻擊的可能性。

