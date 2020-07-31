快訊／「幸好台灣有李登輝」　卓榮泰：他整合各界意見才有今日民主台灣

▲前民進黨主席卓榮泰。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統李登輝30日晚間7時24分病逝於台北榮總，享耆壽98歲。對此，前民進黨主席卓榮泰表示，1990年野百合運動風起雲湧，當時李登輝用同理心整合各界對國家前途的意見，才有後來台灣民主的昇華與蛻變，「事隔30年，現在想起來，幸好台灣有李登輝總統，才有今日的民主台灣」。

「從歷史看一生的價值，就在幸好有您！」卓榮泰指出，李登輝一生民主事蹟難以列舉，但他今日只提其中一件，就是1990年時，台灣青年「野百合運動」風起雲湧，當時李登輝用同理心整合各界對國家前途的意見，才有後來台灣民主的昇華與蛻變；但反觀現在香港局勢，兩相比較，天壤之別。

卓榮泰強調，事隔30年，現在想起來，幸好台灣有李登輝，才有今日的民主台灣，「謝謝您，永遠感激、永遠懷念！這條民主道路，這個美麗的民主國家，將世世代代，屹立不搖！」

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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