李登輝：大家都說被我騙了　傀儡逆推民主化揭「台灣黃金關鍵期」

▲李登輝被美國、日本媒體譽為「民主先生」以及「台灣民主之父」。（圖／資料照，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

前總統李登輝生前一共出版十多本書，在以口述呈現的《見證臺灣：蔣經國總統與我》一書中，他坦言，1988年間前總統蔣經國離世，大家都沒想到他會推動民主化，所以直到現在國民黨內部仍有人覺得「大家都被李登輝騙了」。

《見證臺灣：蔣經國總統與我》在2004年出版，是由李登輝口述，再由國史館李登輝口述歷史小組進行編輯。內容主要分享李登輝擔任蔣經國第二任副總統期間，如何輔佐國政、參與決策，以及每一次與蔣見面談話的紀錄，當時有留下一些親筆書寫的筆記，原本只是基於備忘考量，直到蔣去世多年，才決定公開和民眾分享台灣在這關鍵十多年間的政局變化以及意義。

「歷史實在很有趣。」李登輝在書中提到，畢竟還沒有發生的事情，後續究竟會變成什麼樣子，大家都不知道，蔣經國過世時台灣會變成怎樣，當時也沒有人知道，那時候誰都沒有料到他會當上總統，因為他沒有班底、沒有軍隊支持，就像個傀儡，哪知道後來竟然推動民主化，所以直到現在，國民黨內部仍有人覺得大家都被他騙了。

此外，李登輝也在《中國第一個民主體系》中提到，當時掌握台灣權力的都是外來政權，包含國民黨也是，他手上沒有槍，拳頭也很小，之所以能在國民黨待到今天，是因為心中的台灣人之聲，「以往像我們七十幾歲的人在晚上都不能好好的睡覺，我不想讓子孫們受到同樣的待遇。」

▼▲李登輝是中華民國第一任民選總統。

據了解，李登輝出生於1923年1月15日台北三芝鄉，求學期間曾就讀京都帝國大學，接著自台灣大學農業經濟系畢業，再前往美國攻讀博士學位，最終在1968年取得美國康乃爾大學農經博士學位；他的從政經歷相當豐富，曾擔任政務委員、台北市長、台灣省主席、國民黨主席，1984年間由蔣經國提名為副總統候選人，1988年1月13日因為蔣去世而繼任成為總統。

身為中華民國第一任民選總統的李登輝，在第8、9任總統任期內推行憲政改革，務實外交並強化國防，堪稱是落實台灣民主改革的重要領袖，也因此被美國《時代》雜誌封為「民主先生」，日本媒體則稱他是「台灣民主之父」。

相關新聞

►快訊／李登輝不設靈堂 台北賓館辦追思會供各界哀悼致意



►影／李登輝病逝！生前曾文惠相伴 她深夜返翠山莊...慢步低頭進門



►擔心兒子冷！李登輝親手抱李憲文遺體進太平間 陪他走完最後一段路