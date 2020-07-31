AIT降半旗哀悼：李登輝帶領台灣轉型成「民主與自由的燈塔」





▲美國在台協會降半旗。（圖／讀者提供，下同）

記者袁茵／台北報導

前總統李登輝30日辭世，享耆壽98歲，消息傳出後，震驚國內政壇與國際社會友人。美國在台協會（AIT）31日降半旗，並發表聲明，表達最深切的哀悼。

位在內湖的美國在台協會（AIT）31日發表聲明，對李登輝的辭世表示最深切的哀悼。

美國在台協會指出，李登輝是民主改革先行者，也是美國的夥伴和摯友。在李登輝的領導下，台灣在短短十多年間從戒嚴時期轉型成全面民主體制；李登輝也在其任內奠定了美台夥伴關係的基石，讓印太地區及全世界皆獲益甚多。

美國在台協會表示，作為美國愛荷華州立大學和康乃爾大學的校友，李登輝也體現了強健的美台人民情誼。李登輝成功帶領台灣轉型成民主與自由的燈塔，並鞏固美台雙邊友誼，他的貢獻將持續深深影響未來數個世代。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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