影／王炳忠：李登輝沒等到中國完成統一就死　「真不是時候！」

記者袁茵／台北報導

前總統李登輝30日辭世，享耆壽98歲，新黨發言人王炳忠立刻臉書發文「終於死了」，引發外界撻伐。王炳忠31日再度強調，「李登輝終於死了」，死得既是時候，也不是時候，因為沒等到對方自己預言的「21世紀的中國必將完成國家統一的歷史大業」就死，真不是時候。





▲新黨發言人王炳忠。（圖／ETtoday資料照）

「李登輝終於死了。他所屬的舊時代，也終於死了。」王炳忠31日早上於臉書上提到，李登輝所屬的舊時代，是中美之間互相利用，存在戰略模糊，台灣也才能倚仗美國淫威，同時賺大陸的錢；李登輝所屬的舊時代，也是資本主義達到巔峰，美國狂妄自認「歷史終結」的時代，所以李登輝能利用金權，開啟台灣「黑金政治」，鞏固自己權力，將原本蔣經國時代留下的清廉吏治，破壞得面目全非。

▲王炳忠認為，李登輝死得既是時候，也不是時候。（圖／翻攝自王炳忠臉書粉專）

王炳忠表示，「李登輝終於死了，死得既是時候，也不是時候。」因為李登輝沒等到他自己預言的「21世紀的中國必將完成國家統一的歷史大業」就死，真不是時候；但跟著2020這波世界格局大變而去，也算死得是時候了。

王炳忠認為，舊時代的玩法，已經不能再適應新時代，李登輝路線的重要前提，也就是「中國必崩潰」，不但沒有應驗，而且全然相反。台灣在新時代下，不是尋求和平統一，就是與大陸全面對抗，沒有他途，誰能越早掙脫舊時代的瓦礫堆，誰就是新時代的領航者。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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▼王炳忠在得知李登輝辭世後，立刻於臉書發表「終於死了」言論，引發大批網友撻伐，認為死者為大。（圖／翻攝自王炳忠臉書粉專）