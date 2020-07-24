李眉蓁碩論抄襲風暴　陳其邁點名江啟臣、指導教授林德昌出面說明





▲陳其邁。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

爆出論文抄襲案的國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁23日宣布，要放棄碩士學位。民進黨高雄市長補選候選人陳其邁24日除了呼籲李眉蓁交代清楚之外，還點名其指導教授林德昌、國民黨主席江啟臣出面說明，並且負起責任。

陳其邁24日結束廣播節目專訪後接受媒體訪問，面對競爭對手李眉蓁論文爭議，陳其邁說，選舉是自己要對自己的決定負責，尊重李眉蓁自己的選擇，但是對方也要負起責任。「選舉對我來講，當然我們也是必須努力的往前拉票，之間票源流動也很難預估，也不是我們可以控制的，我沒有什麼特別的評論。」

▲陳其邁接受廣播節目訪問。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

資深媒體人趙少康爆料，李眉蓁碩論抄襲，是國民黨內部自己人放的消息，目的是要剷除她未來選立委的可能。對此，陳其邁表示，與其在找誰是爆料者，不如把抄襲或論文爭議的原因找出來，重點還是李眉蓁和國民黨應該要交代清楚。

陳其邁強調，尤其李眉蓁的老師林德昌也是跟國民黨關係非常密切，李眉蓁當然是國民黨提名的候選人，江啟臣又是政治系的教授，就應該要有個交代。所以最快的方式就是江啟臣把李眉蓁、林德昌兩人找來，不應該說是神隱不見，這個事應該要有個交代，江啟臣要負起責任。

▲李眉蓁落淚宣布放棄學位。（圖／記者洪正達攝）

至於李眉蓁23日道歉有無替選情止血作用？陳其邁認為，李眉蓁的講法跟江啟臣還是有一點落差，顯然國民黨內部的危機處理，地方跟中央是有嚴重的歧異。就他的建議來看，應該是把原因講清楚，論文為什麼會有那麼大爭議，李眉蓁應該誠實面對，不誠實面對大家對論文的質疑，問題就沒辦法止血，所以應該進一步說明。

陳其邁再次強調，假如真的有困難，江啟臣應該要找李眉蓁跟林德昌講一講，真相就很快釐清，「這個3分鐘就能解決的事情，不要拖3個禮拜，自然而然對選情來講會比較好，民眾還是期待說真相是什麼。」

最後，關於選舉公報都已經印好了該怎麼辦？陳其邁說，印了就印了，也不能說又回去重印，按照法令規定就是這樣。因為李眉蓁現在論文到底有無撤銷，目前也還沒決定，就按照法律規定處理。

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