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論文口試委員有已故議長許崑源　李雅靜聲明稿搬出陳菊：希望檢視標準一致

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▲國民黨高雄市議員李雅靜表態願意承擔高雄市長補選 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市議員李雅靜曾在韓國瑜遭罷免後表態願意參與補選，如今論文遭踢爆口試委員其中一位是已故議長許崑源。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁日前爆發論文抄襲爭議，遭人踢爆論文高達百分之96是抄襲！李眉蓁才落淚道歉、願意放棄學位，現在同黨籍的議員李雅靜也被基進黨踢爆，在中山大學的碩士論文，口試委員其中一位竟是已故的議長許崑源，對此李雅靜回應，一切遵照學校辦理，論文願意接受檢視。

依據李雅靜的聲明，其中一段標題特別用紅字指出，「學生無權指定口試委員，雅靜一切遵照學校規定辦理。」下方強調，「雅靜的論文指導教授汪銘生教授，口試委員有汪銘生教授、方力行博士以及侯彩鳳委員、許崑源議長。」也就是說她承認已故的議長許崑源的確是她的口試委員之一，但她在下方特別註明，「許崑源是時任高雄市議會議長，長期在兩岸議題、社團經營著有成就。」但許崑源的學歷遭查是三信高級家事商業職業學校，是否符合口試委員的規定也被提出來討論。

▲▼ 李雅靜聲明稿 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲李雅靜提出的聲明稿用紅字標註強調「一切遵照學校辦理規定」、「願意接受檢視，希望各界以同一標準檢視。」（圖／記者黃子倩翻攝）

李雅靜強調自己的論文可以被大眾檢視，但希望各界能以同一標準檢視！而在聲明稿文末也不忘提到高雄市長陳菊還有總統府秘書長蘇嘉全妻子洪恒珠都是中山大碩士，而他們的口試委員，當時分別是陳菊擔任勞委會主委時的勞委會顧問劉進興，其中劉進興2015年擔任高雄市研考會主委，陳菊的指導教授吳濟華後來還被延攬成高捷董事長。

另外聲明稿也寫到，「蘇嘉全的妻子洪恒珠也是中山企管所的碩士，她的論文指導教授，正是蘇嘉全擔任屏東縣長時的文化局長洪萬隆。」最後在文末再次用紅字標出，「李雅靜願意接受檢視，希望各界以同一標準檢視。」以展現她自認論文審議過程能受各界檢視的決心。

由於李雅靜在前任高雄市長韓國瑜遭罷免後，曾表態願意參選高雄市長補選，因此她的論文爭議很快遭放大檢視，爭議因此浮上檯面。

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