第一個先謝民進黨...李眉蓁神猜測「出現外面有小王的謠言」激喊：光復高雄

▲李眉蓁因為支持者力挺而感動落淚。（圖／翻攝李眉蓁臉書，下同）

記者林昱萱／高雄報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁25日在競選總部成立大會，提到近日的論文爭議，說到激動忍不住淚灑現場，而她26日也再次讚臉書發文提到，「接下來，可能連眉蓁外面有小王的謠言都會出現。」、「感謝民進黨，全國上下，從地方議員到立委，甚至媒體資源加入群起而攻之。」

李眉蓁發文提到，「第一個謝謝，我要給民進黨。宣布參選時我一直很擔心，到底誰認識我？感謝民進黨，全國上下，從地方議員到立委，甚至媒體資源加入群起而攻之。讓我成為新聞聲量的第一名，除了威力彩外最被關心的就是我。」

此外，李眉蓁也痛批，「你們在選戰上曾修理黃俊英、修理韓國瑜、現在修理李眉蓁。什麼時候才能好好修理好高雄的問題，好好修理好國家的困境？」

另外，對於支持者，李眉蓁也表示感謝，「感謝黨內大小前輩，都來力挺眉蓁。這場選戰，我從來不是一個人，不論有多少風雨。不論媒體如何挑撥，揣測，國民黨什麼沒有，就是最團結。更感謝在台下、網路上為我聲援，給我鼓勵的所有好朋友。面對排山倒海的攻擊與嘲笑，你們是我最大的後盾，更是我往前拼下去的動力。如昨天告訴大家的，接下來，可能連眉蓁外面有小王的謠言都會出現。」

最後，李眉蓁也勉勵支持者，「光復高雄，不會是要光復只做兩年的市府，而是要光復20年來錯誤決策...電影的下半場已經開始了，大家最愛看的，不就是逆轉勝的劇情嗎？讓我、還有高雄，都有一次逆轉勝的機會！」