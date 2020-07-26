時力議員爆5年前中山面試！聽完李雅靜指導教授「神開釋」：衝動想直接走人

記者黃子倩／高雄報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁日前爆發論文抄襲爭議，遭人踢爆論文內容有96%是抄襲，李眉蓁才落淚道歉、放棄學位。同黨議員李雅靜也被基進黨踢爆，在中山大學的碩士論文，口試委員其中一位竟是已故的議長許崑源。時代力量高市議員林于凱26日再加碼爆料，李雅靜指導教授汪明生（汪銘生）讓他永生難忘的經典語錄。

▲時代力量高雄市議員林于凱加碼爆料李雅靜指導教授的一番「開釋」。（圖／記者黃子倩翻攝）

林于凱在臉書上表示，25日爆出「高雄市議員李雅靜的天王級碩士論文口試委員，真的十分驚人，只能說一山還有一山高」，他2015年時也曾去面試過公事所，那時候李雅靜的指導教授汪明生令他留下終身難忘的「經典語錄」。

林于凱回憶當時面試尾聲時，汪明生突然對他「開釋」，指出「你很有理想齁？你提到的事情，20年前就該發生(改變)了，為什麼沒有改變？我直白一點好了：因為大家都是為了生活，有些事情太明晰很多人就沒生路了，懂嗎？如果你來這裡，去學著怎樣了解社會，然後把自己的標準放低，這樣你會過得比較好一點」。讓他在那一剎那，有股衝動想要直接起身走人，還好此時面試剛好結束。

林于凱受訪時表示，「汪明生口試跟我說過，要我標準放低一點，會在這個社會上好過一點，我想你讓你的學生太好過，標準太低了吧，用這個不具備碩士資格的來當口委，來放水論文，讓你的學生輕易畢業，這樣是對你的職責有所交代嗎？」呼籲中山大學應全面檢討，賦予汪明生這個永久教授的職銜是否妥當。

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